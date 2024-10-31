Минэкономики опровергло информацию о 1,5 млн забронированных работников — Finance.ua
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Минэкономики опровергло информацию о 1,5 млн забронированных работников

Казна и Политика
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Минэкономики опровергло информацию о 1,5 млн забронированных работников
Минэкономики опровергло информацию о 1,5 млн забронированных работников
Цифра в 1,5 млн забронированных работников, фигурировавшая в прессе, не соответствует действительности. В Украине на пике было 950 тысяч «уникальных забронированных».
Об этом в интервью Forbes Ukraine сказала первая вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.
Когда появилось бронирование через «Дія», в определенный момент статистика выросла до 1,049 млн человек, но это из-за удваивания, поскольку некоторые компании одновременно подавали документы и в бумажном, и в электронном виде, пояснила Свириденко.
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«По состоянию на конец октября имеем 906 тысяч забронированных», — отметила она.
По словам министра, главное, чтобы бронирование получали только те, кто действительно имеет на это право.
«Поэтому важно добавить прозрачность и систематизацию подходов к критериям», — подчеркнула Свириденко.
Напомним, 17 июля правительство запустило новый механизм бронирования через портал «Дія», что значительно сократило время для бронирования сотрудников. Это отразилось на количестве забронированных. Если весной 2023 года Кабмин предоставлял статистику об около 528 000 забронированных работников, то сейчас цифра втрое больше.
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Президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек. Поэтому правительство до 15 ноября 2024 г. приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.
20 октября на портале «Дія» появилось сообщение, что услуга электронного бронирования через «Дія» временно закрыта из-за аудита забронированных.
По материалам:
Forbes.ua
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