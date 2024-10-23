Правительство разрешило отменять бронирование для предприятий — Finance.ua

Правительство разрешило отменять бронирование для предприятий Сегодня 16:45

Правительство разрешило отменять бронирование для предприятий

Кабинет Министров изменил порядок определения критически важных предприятий, разрешив проверять их на соответствие установленным критериям.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

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В порядок определения критически важных для экономики предприятий добавил новый пункт, предусматривающий, что орган, который принял решение о предоставлении критического статуса, может проводить проверку их соответствия установленным критериям.

По результатам проверки орган принимает одно из двух решений:

Предприятие не отвечает критериям, и его статус критически важного отменяется. Предприятие отвечает критериям, и статус подтверждается.

Копию решения орган в течение одного дня направляет в Минэкономики, Минобороны, СБУ, Службу внешней разведки или Минцифры.

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Напомним, на сайте «Дія» приостановили возможность бронирования работников от мобилизации как минимум до 15 ноября.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.

Економічна Правда По материалам:

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