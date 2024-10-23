Правительство разрешило отменять бронирование для предприятий — Finance.ua

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Правительство разрешило отменять бронирование для предприятий

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Правительство разрешило отменять бронирование для предприятий
Правительство разрешило отменять бронирование для предприятий
Кабинет Министров изменил порядок определения критически важных предприятий, разрешив проверять их на соответствие установленным критериям.
Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.
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В порядок определения критически важных для экономики предприятий добавил новый пункт, предусматривающий, что орган, который принял решение о предоставлении критического статуса, может проводить проверку их соответствия установленным критериям.
По результатам проверки орган принимает одно из двух решений:
  1. Предприятие не отвечает критериям, и его статус критически важного отменяется.
  2. Предприятие отвечает критериям, и статус подтверждается.
Копию решения орган в течение одного дня направляет в Минэкономики, Минобороны, СБУ, Службу внешней разведки или Минцифры.
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Напомним, на сайте «Дія» приостановили возможность бронирования работников от мобилизации как минимум до 15 ноября.
9 октября президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.
По материалам:
Економічна Правда
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