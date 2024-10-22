Остановка бронирования значительно ослабит украинскую экономику — аграрии — Finance.ua
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Остановка бронирования значительно ослабит украинскую экономику — аграрии

Казна и Политика
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Остановка бронирования значительно ослабит украинскую экономику — аграрии
Остановка бронирования значительно ослабит украинскую экономику — аграрии
Приостановка процедуры бронирования, которую начали власти, может негативно сказаться на аграрной отрасли и всей украинской экономике, а также может спровоцировать рост цен на продовольствие — из-за того, что дефицит работников не даст аграриям провести сезонные работы.
Об этом заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.
«Наличие бронирования для нас крайне критично. В сельском хозяйстве очень важна сезонность. И если мы в определенный период, например сейчас, не сможем выполнить те или иные работы, то у нас останавливается этот вид деятельности. Я не думаю, что он повлечет за собой дефицит продовольствия в Украине. Но экономика страны в целом очень ослабнет. И от дефицита нашего продовольствия пострадают больше за пределами нашей страны. У нас продовольствие вырастет в цене, но его будет достаточно. А продовольственная мировая безопасность окажется под угрозой», — говорит Козаченко.
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Он отметил, что сейчас аграрии столкнулись со значительным дефицитом персонала, а остановка бронирования может еще больше усугубить ситуацию.
«Сейчас у нас огромный дефицит. Если сейчас его еще увеличить, то нам вряд ли хватит даже девушек, которые сейчас, впервые в истории, садятся на комбайны и тракторы, сеют, пашут и убирают. Многие полевые работы физически непосильны для женщин. Поэтому дефицит кадров обвалит производство продукции. Поэтому к таким решениям необходимо приходить очень и очень взвешенно и продуманно», — резюмировал Козаченко.
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Как известно, Кабинет министров до 15 ноября года приостановил действие некоторых положений по определению критически важных предприятий. Планируется, что будет проведен аудит решений по определению критически важных предприятий и организаций. Затем Минэкономики совместно с Минобороны подготовят механизм, как будет происходить обоснование бронирования военнообязанных, и как будет отменяться отсрочка в случае, если будут выявлены необоснованные случаи бронирования.
Это решение вызвало волну критики среди экономистов, ведь фактически оно ставит под угрозу функционирование целого ряда предприятий, а соответственно поступления налогов и экономическую безопасность Украины.
По материалам:
УНІАН
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