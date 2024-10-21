«Дія» подтвердила приостановку электронного бронирования до завершения аудита 15 ноября — Finance.ua

«Дія» подтвердила приостановку электронного бронирования до завершения аудита 15 ноября Сегодня 17:23

«Дія» подтвердила приостановку электронного бронирования до завершения аудита 15 ноября

Услуга электронного бронирования через портал «Дія», запущенная в середине июля этого года, временно закрыта из-за аудита забронированных, такое официальное сообщение появилось на портале.

До 15 ноября будет продолжаться аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о возобновлении сервиса, следите за обновлениями», — говорится «Услуга временно закрыта.будет продолжаться аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о возобновлении сервиса, следите за обновлениями», — говорится в информации.

В чате под обучающим видео на вопрос о возможности получения брони по заявке, поданной 17 октября, «Дія» советует ждать результата бронирования.

Как сообщалось, пользователи «Дфя», пытающиеся пройти процедуру электронного бронирования, с начала октября начали жаловаться, что поданные заявки до сих пор отрабатываются. В свою очередь «Дія» сообщила, что новый срок обработки заявок составляет три дня вместо прежних примерно 10 минут.

Впоследствии стало известно, что правительство на заседании 8 октября согласилось с предложением Министерства обороны о проведении до 15 ноября 2024 года областными, Киевской городской государственной администрациями с участием территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) аудита принятия решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

«Решение было принято, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а здесь за пару месяцев — рост вдвое», — объяснил проведение аудита заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, инициировавший его на заседании правительства.

В то же время он опроверг сообщение о том, что в связи с проведением аудита на критических предприятиях будет приостановлено бронирование. Кроме того, Минэкономики на вопрос о проведении бронирования отвечает, что оно по-прежнему осуществляется согласно постановлению Кабмина № 76 от 2023 года.

После старта электронного бронирования в середине июля этого года основным запросом к разработчикам стала выписка о бронировании, которую принимало бы ТЦК или пограничники, поскольку последние утверждают, что отметка «Резерв+» о бронировании не достаточна для отсрочки от мобилизации или для пересечения границы.

«В „Дія“ этот функционал находится в разработке», — долгое время отвечала на эти вопросы «Дія».

Однако в последние дни ответ был изменен. Теперь отмечено, что для запуска этого функционала необходимо внести изменения в постановление Кабмина № 650 от 5 июня 2024 года, которым регулируется процедура электронного бронирования, а забронированным рекомендовано предъявлять в качестве подтверждения о бронировании информацию из электронного военно-учетного документа в «Резерв+».

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