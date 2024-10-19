Президент назвал предложенные модели экономического бронирования несправедливыми — Finance.ua

Президент назвал предложенные модели экономического бронирования несправедливыми Вчера 11:33

Президент назвал предложенные модели экономического бронирования несправедливыми

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство предложенными Минэкономики моделями экономического бронирования, назвав их несправедливыми.

Об этом он сообщил в интервью в телемарафоне о плане победы.

Он отметил, что задача Министерства экономики и премьер-министра — поиск более справедливого подхода экономического бронирования.

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«Те модели, которые мне показывали, я считаю не очень справедливыми. Сложно выбирать одну профессию, не выбирая другую. Другие должны быть критерии», — отметил Зеленский.

По словам президента, ключевые специалисты, работающие на критическую инфраструктуру и в оборонной сфере, уже забронированы, и эта система работает. Однако поиск баланса между потребностями войск и бизнеса остается сложным вопросом.

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«Военные боятся, что из-за этого не будет достаточно новых сил, а бизнес волнуется, какие будут критерии бронирования. Чтобы не было так, чтобы были только бизнес с сильной прибылью, а как же средний, а как малый», — рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас еще не найден баланс, поэтому этот вопрос пока остается открытым.

Економічна Правда По материалам:

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