Президент назвал предложенные модели экономического бронирования несправедливыми — Finance.ua

Президент назвал предложенные модели экономического бронирования несправедливыми
Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство предложенными Минэкономики моделями экономического бронирования, назвав их несправедливыми.
Об этом он сообщил в интервью в телемарафоне о плане победы.
Он отметил, что задача Министерства экономики и премьер-министра — поиск более справедливого подхода экономического бронирования.
«Те модели, которые мне показывали, я считаю не очень справедливыми. Сложно выбирать одну профессию, не выбирая другую. Другие должны быть критерии», — отметил Зеленский.
По словам президента, ключевые специалисты, работающие на критическую инфраструктуру и в оборонной сфере, уже забронированы, и эта система работает. Однако поиск баланса между потребностями войск и бизнеса остается сложным вопросом.
«Военные боятся, что из-за этого не будет достаточно новых сил, а бизнес волнуется, какие будут критерии бронирования. Чтобы не было так, чтобы были только бизнес с сильной прибылью, а как же средний, а как малый», — рассказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что сейчас еще не найден баланс, поэтому этот вопрос пока остается открытым.
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