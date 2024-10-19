Президент назвал предложенные модели экономического бронирования несправедливыми — Finance.ua

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Президент назвал предложенные модели экономического бронирования несправедливыми

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Президент назвал предложенные модели экономического бронирования несправедливыми
Президент назвал предложенные модели экономического бронирования несправедливыми
Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство предложенными Минэкономики моделями экономического бронирования, назвав их несправедливыми.
Об этом он сообщил в интервью в телемарафоне о плане победы.
Он отметил, что задача Министерства экономики и премьер-министра — поиск более справедливого подхода экономического бронирования.
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«Те модели, которые мне показывали, я считаю не очень справедливыми. Сложно выбирать одну профессию, не выбирая другую. Другие должны быть критерии», — отметил Зеленский.
По словам президента, ключевые специалисты, работающие на критическую инфраструктуру и в оборонной сфере, уже забронированы, и эта система работает. Однако поиск баланса между потребностями войск и бизнеса остается сложным вопросом.
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«Военные боятся, что из-за этого не будет достаточно новых сил, а бизнес волнуется, какие будут критерии бронирования. Чтобы не было так, чтобы были только бизнес с сильной прибылью, а как же средний, а как малый», — рассказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что сейчас еще не найден баланс, поэтому этот вопрос пока остается открытым.
По материалам:
Економічна Правда
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