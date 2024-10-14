Украинский бизнес жалуется на трудности с бронированием — Finance.ua

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Украинский бизнес жалуется на трудности с бронированием

Казна и Политика
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Украинский бизнес жалуется на трудности с бронированием
Украинский бизнес жалуется на трудности с бронированием
Представители украинского бизнеса жалуются, что не могут переподтвердить свой статус критичности, чтобы продолжить бронирование сотрудников. Учитывая динамику запросов бизнеса по этому вопросу, проблема приобретает системный характер.
Об этом сообщила Европейская бизнес-ассоциация.
На этом фоне у СМИ появились неофициальные сообщения о решении правительства фактически приостановить процесс бронирования сотрудников до 15 ноября.
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«В этом контексте для бизнеса и инвесторов очень важна прогнозируемость кадровой политики. И в бизнесе, и в силах обороны нужны люди. Достижение баланса между этими потребностями — задача непростая, но очень важная для нашей обороноспособности и экономической стабильности», — отмечают в ЕБА.
Улучшение условий бронирования сотрудников — это запрос № 1 от бизнеса на сегодняшний день, по результатам опросов Ассоциации.
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Компании страдают не только от нехватки квалифицированных специалистов, но и невозможности прогнозировать работу. Речь идет о риске мобилизации критических специалистов, например операторов специфического оборудования или специалистов с уникальными знаниями, без которых могут прерваться или остановиться производственные/операционные процессы на предприятии.
При условии, когда экономическое бронирование еще не принято, а бронирование по статусу критичности поставлено на паузу, компании фактически лишены возможности кадрового планирования.
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«Бизнес нуждается в стабильном, предсказуемом, прозрачном и одновременно оперативном механизме бронирования критических сотрудников», — подчеркнули в ЕБА.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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