В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине — Finance.ua
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В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине

Казна и Политика
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В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине
В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине
Правительство Украины намерено усилить требования по отнесению предприятий к разряду критически важных для проведения бронирования работников от мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники правительства.
Такое решение может быть принято после завершения аудита решений о предоставлении предприятиям статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Аудит проводится для предприятий, которые приобрели этот статус после 31 мая 2024 года.
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В частности, может быть увеличен размер средней зарплаты на предприятии для отнесения его к категории критически важного. Сейчас он должен быть не меньше среднего показателя по региону. Но есть вариант установления единого минимального уровня по всей территории страны. Пока, по информации издания, есть предложение установить минимальный предел 19−20 тысяч гривен в месяц.
Критерии критичности определяют отраслевые министерства и ОВА, которые устанавливают их финальный перечень. По информации источника издания, в некоторых регионах уже зафиксированы нарушения в предоставлении статуса критических. В частности, в Киеве, где таких критериев около 50, а также во Львовской, Сумской, Хмельницкой и Одесской областях.
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По словам источника, в ближайшее время может быть введена норма согласования критериев критичности с Минобороны и Минэкономики.
«Сейчас как раз прорабатывается вариант, что отраслевые и региональные критерии должны быть согласованы с Министерством обороны и Министерством экономики», — сказал источник. Основные нарушения по формированию критериев определения критичности предприятий обнаружены в ОВА, которые их и формируют.
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Кроме того, все предприятия, получившие статус критически важных с июня, будут дополнительно проверены на справедливость его получения и действия. Некоторые предприятия после получения такого статуса снижают заявленную зарплату или резко увеличивают количество сотрудников.
«Это значит, что когда они подавались на получение статуса критического предприятия, они указали среднюю зарплату по региону. Но потом они перешли на минималку. Это означает прямой обман государства», — сказал собеседник, подтверждающий, что пересмотр решений о критичности предприятий необходимо проверить.
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Если будут обнаружены нарушения или манипуляции, такой статус предприятия могут потерять.
«Если будут основания, предприятия могут потерять статус критически важного», — сказал собеседник, знакомый с процессом проведения проверки.
Напомним, Кабинет министров решил провести повторную проверку предприятий, учреждений и организаций на их соответствие критериям для бронирования работников от мобилизации.
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Кроме того, Кабмин решил восстановить остановленную процедуру бронирования. Однако это касается только работников предприятий, забронированных до 31 мая.
При этом правительство решило провести аудит решений о предоставлении статуса критически важных предприятий, принятых в последние четыре месяца. Он продлится до 15 ноября. Причина аудита — аномальный рост количества критически важных предприятий и забронированных работников.
По материалам:
РБК-Україна
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