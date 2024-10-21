Зеленский сказал, что не так с экономическим бронированием — Finance.ua

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Зеленский сказал, что не так с экономическим бронированием

Казна и Политика
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Зеленский сказал, что не так с экономическим бронированием
Зеленский сказал, что не так с экономическим бронированием
Предложенные правительством модели «экономического» бронирования от мобилизации несправедливы и нуждаются в доработке. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ, которое транслировал телемарафон.
«Те модели, которые мне показывали, я считаю не очень справедливыми. Сложно выбирать одну профессию, не выбирая другую. Другие должны быть критерии», —
отметил Зеленский.

Он отметил, что ключевые специалисты на предприятиях критической инфраструктуры и оборонной отрасли уже имеют «бронь», поэтому эта система работает. Но найти баланс между потребностями войск и бизнеса в рамках экономического бронирования сложнее.
«Военные боятся, что из-за этого не будет достаточно новых сил, а бизнес волнуется, какие будут критерии бронирования. Чтобы не было так, чтобы только бизнес с сильной прибылью [получил бронь]. А как же средний, а как же малый?» — объясняет Зеленский.
По словам Зеленского, пока не будет найден баланс, этот вопрос останется открытым.
«Нельзя просто шашкой махать», — подчеркнул он.

Бронирование от мобилизации: последние новости

В начале октября появилась информация, что правительство якобы планирует приостановить процесс бронирования и проверить, насколько законно выдавали бронь до этого.
Однако в Минобороны уточнили, что действительно хотят проверить законность выписанных «броней», но останавливать новое бронирование на время проверки не планируют.
Между тем, в Верховной Раде не очень рады идее ввести систему экономического бронирования в дополнение к бронированию критических предприятий.
По материалам:
УНІАН
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