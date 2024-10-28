Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных — Finance.ua

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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных

Казна и Политика
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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных
Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных
Кабинет Министров принял протокольное решение о частичном возобновлении процедуры бронирования военнообязанных работников.
Об этом пишет правительственный портал.
«Работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить сроки бронирования на аналогичный срок», — сказано в сообщении.
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Это обеспечит стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе работающих на оборону.
В правительстве добавили, что аудит решений о присвоении статуса критически важных предприятий, принятых в последние четыре месяца, продлится до 15 ноября.
«Причина аудита — аномальный рост количества критически важных предприятий и количества забронированных работников. Это сделано в интересах усиления обороноспособности государства и недопущения злоупотреблений», — пояснили там.
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По результатам аудита ответственные министерства определят, имели ли место недобросовестные действия и носят ли они потенциально коррупционный характер. На основе данных правительство обновит критерии бронирования и скорректирует их так, чтобы механизм работал и в пользу нашей безопасности и обороны, и в пользу нашей экономики.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек. Поэтому правительство до 15 ноября 2024 г. приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий;
  • «Дія» подтвердила приостановку электронного бронирования до завершения аудита 15 ноября;
  • Кабинет Министров изменил порядок определения критически важных предприятий, разрешив проверять их на соответствие установленным критериям;
  • Приостановка бронирования, инициированная Кабинетом Министров, стала очень серьезной проблемой, ведь предприятия могут остаться без критически важных работников.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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