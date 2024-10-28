Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных — Finance.ua

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных

Кабинет Министров принял протокольное решение о частичном возобновлении процедуры бронирования военнообязанных работников.

Об этом пишет правительственный портал.

«Работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить сроки бронирования на аналогичный срок», — сказано в сообщении.

Читайте также Остановка бронирования значительно ослабит украинскую экономику — аграрии

Это обеспечит стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе работающих на оборону.

В правительстве добавили, что аудит решений о присвоении статуса критически важных предприятий, принятых в последние четыре месяца, продлится до 15 ноября.

«Причина аудита — аномальный рост количества критически важных предприятий и количества забронированных работников. Это сделано в интересах усиления обороноспособности государства и недопущения злоупотреблений», — пояснили там.

Читайте также Проблемы с бронированием повлекут за собой кризис на продовольственном рынке Украины — Forbes

По результатам аудита ответственные министерства определят, имели ли место недобросовестные действия и носят ли они потенциально коррупционный характер. На основе данных правительство обновит критерии бронирования и скорректирует их так, чтобы механизм работал и в пользу нашей безопасности и обороны, и в пользу нашей экономики.

Справка Finance.ua:

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек. Поэтому правительство до 15 ноября 2024 г. приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий;

«Дія» подтвердила приостановку электронного бронирования до завершения аудита 15 ноября;

Кабинет Министров изменил порядок определения критически важных предприятий, разрешив проверять их на соответствие установленным критериям;

Приостановка бронирования, инициированная Кабинетом Министров, стала очень серьезной проблемой, ведь предприятия могут остаться без критически важных работников.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.