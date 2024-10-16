Проблемы с бронированием повлекут за собой кризис на продовольственном рынке Украины — Forbes Сегодня 17:39 — Казна и Политика

Проблемы с бронированием повлекут за собой кризис на продовольственном рынке Украины — Forbes

Решение Кабинета Министров Украины о приостановке бронирования дестабилизирует работу бизнеса в Украине. Это решение возымеет серьезные последствия.

Речь идет об ослаблении экономики, потерях бюджета, кризисе на продовольственном рынке, отмечается в исследовании Forbes, который взял комментарии у представителей промышленных ассоциаций и украинского бизнеса.

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«Предприятия более месяца ждут получения статуса критически важных компаний для экономики, которые имеют право бронировать сотрудников от мобилизации. В Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) говорят, что решения о повторном подтверждении статуса критически важного предприятия просто „зависают“ в соответствующих органах. О похожих проблемах Forbes рассказали еще пять компаний и одно объединение, представляющее интересы ІТ-бизнеса», — говорится в сообщении.

Причиной является аудит предприятий с бронированием, который инициировало Министерство обороны Украины. Все министерства и областные военные администрации выдают решение о признании предприятия критическим. Однако Forbes пишет, что информацию о том, что все вышеперечисленные органы сейчас не принимают решения о критичности предприятий, подтвердили собеседники в правительстве и офисе президента. В Минобороны отказались давать комментарии по этому поводу.

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«Бизнес обеспокоен отсутствием внятной коммуникации со стороны правительства. Предоставление статуса критичности приостановлено, но нормального разъяснения до сих пор не было», — указывают в пресс-службе «Ассоциация ритейлеров Украины».

В Forbes сообщили, что Ассоциация направила обращение к правительству о возможных злоупотреблениях и потенциальных коррупционных рисках, а также сообщила об угрозе продовольственной безопасности страны.

Отмечается, что компании жалуются на игнорирование отдельными местными территориальными центрами комплектования постановления Кабмина № 516 об автоматическом продлении на три месяца отсрочек от мобилизации, которые были актуальны по состоянию на 7 мая 2024 года. Издание отмечает, что это может закончиться в худшем случае мобилизацией критически важных для производства сотрудников.

«Больше всего бизнес обеспокоен потенциальными изменениями в процедуре бронирования. После вопроса безопасности, бронирование сотрудников наиболее важно для бизнеса. Любые изменения в этом процессе не могут не волновать, и чем они чаще, тем больше непрогнозируемости для работы бизнеса», — рассказали Forbes в «Интерпайп».

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В издании также указывают, что в случае, если Кабинет Министров Украины уменьшит критерии для бронирования сотрудников или процент тех, кто может под него подпадать, это повлияет на производственный процесс и профессии, которые исключительно мужские.

«Дальнейшая мобилизация специалистов высокого уровня рано или поздно приведет к потере способности не только поддерживать регионы присутствия и наполнять государственный бюджет налоговыми поступлениями, но и к снижению благотворительной помощи Силам обороны», — добавили в издании.

Дзеркало Тижня По материалам:

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