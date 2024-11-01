Минэкономики рассматривает несколько изменений в процедуру бронирования — Свириденко Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Минэкономики рассматривает несколько изменений в процедуру бронирования — Свириденко

Правительство рассматривает возможность изменения процедуры бронирования. Одна из инициатив — введение приоритетного критерия по заработной плате.

Об этом в интервью Forbes Ukraine сказала первая вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

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Есть компании, которые, когда подавались на критичность, указали среднюю зарплату по региону, что является критерием, а затем перешли на минимальную официальную зарплату, отметила Свириденко, назвав это «манипуляциями».

«Это сигнал, что следует ввести приоритизацию критериев и сфокусировать военно-гражданские администрации и министерства, чтобы они уделяли большее внимание оплате труда. И чтобы получающие бронирование платили всю зарплату официально», — подчеркнула министр.

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Свириденко сказала, что будет предлагать, чтобы военно-гражданские администрации согласовывали свои критерии с Минэкономики и Минобороны. Некоторые ВГА имеют настолько большое разнообразие критериев, что при желании можно определить критически важными предприятия, которые таковыми не являются, пояснила она.

В то же время Свириденко подчеркнула, что ВГА нужны в этом процессе, потому что они видят, какие предприятия фактически, а не на бумаге, работают на местах, какую зарплату они платят, какой вклад компании в региональную экономику. «Из Киева увидеть это сложнее», — отметила министр.

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