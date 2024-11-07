После аудита Кабмин введет более четкие параметры критичности предприятий и бронирования работников — Шмыгаль — Finance.ua
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После аудита Кабмин введет более четкие параметры критичности предприятий и бронирования работников — Шмыгаль

Казна и Политика
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После аудита Кабмин введет более четкие параметры критичности предприятий и бронирования работников — Шмыгаль
После аудита Кабмин введет более четкие параметры критичности предприятий и бронирования работников — Шмыгаль
Правительство Украины после аудита введет более четкие параметры определения критичности предприятий и необходимости бронирования работников.
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме.
«Пока мы проводим аудит критичности предприятий. К сожалению, существующие на сегодня параметры дали возможность ввести фрод. Летом мы это увидели, проводим инвентаризацию. Закончим ее быстрее, чем до 15 ноября, и введем абсолютно прозрачные, четкие, однозначные, без субъективизма, параметры бронирования. Они не изменят критически ту систему, то постановление, которое есть, но они дадут возможность четче определять критичность предприятий и необходимость бронирования тех или иных работников», — сказал Шмыгаль.
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Он добавил, что пока продолжается аудит, бронирование может быть продлено тем, у кого оно заканчивается, забронированным до 31 мая 2024 года.
В качестве примера будущих изменений глава правительства привел положение о зарплате, в частности, планируют ввести норму не средней зарплаты в регионе, а установить конкретную минимальную сумму, которая позволит бронировать людей.
«Плюс какие-то другие параметры, не предполагающие возможности люфта. Ведь именно в этих возможностях люфта и проявился фрод, который летом привел к аномальному количеству бронирований. Когда мы провели первый аудит, то увидели, что забронировались люди, которые платят налоги с заработной платы меньше минимальной, которые не обновили своих данных. Такие моменты необходимо исключить», — добавил он.
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Премьер подчеркнул, что этот вопрос очень чувствительный, поскольку необходимо найти баланс между работающей экономикой и потребностями Сил обороны.
«Нужно, чтобы ключевые специалисты могли работать, и нужны ротации тех, кто уже больше 2,5 лет, а кто-то и больше, защищает наше государство на передовой», — добавил он.
Премьер также отметил, что хотелось бы ввести экономическое бронирование, но, по его словам, военные и те, кто на передовой, воспринимают его не очень хорошо.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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