Мінекономіки розглядає кілька змін до процедури бронювання — Свириденко — Finance.ua
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Мінекономіки розглядає кілька змін до процедури бронювання — Свириденко

Казна та Політика
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Мінекономіки розглядає кілька змін до процедури бронювання — Свириденко
Мінекономіки розглядає кілька змін до процедури бронювання — Свириденко
Уряд розглядає можливість зміни процедури бронювання працівників. Одна із ініціатив — запровадження пріоритетного критерію по заробітній платі.
Про це в інтервʼю Forbes Ukraine сказала перша віцепремʼєрка — міністерка економіки Юлія Свириденко.
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Є компанії які, коли подавалися на критичність, вказали середню зарплату по регіону, що є критерієм, а потім перейшли на мінімальну офіційну зарплату, зазначила Свириденко, назвавши це «маніпуляціями».
«Це сигнал, що варто запровадити пріоритизацію критеріїв і сфокусувати військово-цивільні адміністрації і міністерства, щоб вони приділяли більшу увагу оплаті праці. І щоб ті, хто отримує бронювання, платили всю зарплату офіційно», — наголосила міністерка.
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Свириденко сказала, що пропонуватиме, щоб військово-цивільні адміністрації узгоджували свої критерії з Мінекономіки та Міноборони. Деякі ВЦА мають настільки велике різноманіття критеріїв, що при бажанні можна визначити критично важливими підприємства, які такими не є, пояснила вона.
Водночас Свириденко наголосила, що ВЦА потрібні у цьому процесі, бо вони бачать, які підприємства фактично, а не на папері, працюють на місцях, яку зарплату вони платять, який внесок компанії у регіональну економіку. «З Києва побачити це складніше», — зазначила міністерка.
За матеріалами:
Forbes.ua
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