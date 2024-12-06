«Воюй или работай»: Шмыгаль объяснил зарплатный критерий для бронирования — Finance.ua

«Воюй или работай»: Шмыгаль объяснил зарплатный критерий для бронирования Сегодня 16:00 — Казна и Политика

«Воюй или работай»: Шмыгаль объяснил зарплатный критерий для бронирования

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что необходимость среднего уровня заработной платы на уровне 2,5 минимальной (20 тыс. грн) для бронирования от мобилизации является реализацией принципа «воюй или работай».

Об этом сказал Шмыгаль во время часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу, отвечая на вопрос о региональном дисбалансе в критериях бронирования относительно заработных плат, передает «Интерфакс-Украина».

«Это действительно принцип „воюй или работай“ (наличие среднего уровня заработной платы на уровне 2,5 минимальной для бронирования. — Ред). Или компания работает и наполняет бюджет, выплачивая соответствующий уровень зарплат и выходя из тени, или такие компании принимают определенные меры, чтобы уровень зарплат был увеличен и соответствовал среднеотраслевому», — рассказал Шмыгаль.

Напомним, Кабмин в конце ноября изменил порядок бронирования военнообязанных, а также критерии и процедуру определения критически важных предприятий, ввел механизм бронирования через «Дію».

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Изменения предусматривают необходимость подтверждения критичности всеми предприятиями, у которых на сегодня есть этот статус, до 28 февраля 2025 года для сохранения забронированными их работников.

Предприятия теперь должны выплачивать среднюю зарплату от 2,5 минимальной (сейчас — 20 тыс. грн в месяц) в течение последнего квартала, и их работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую ​​зарплату хотя бы месяц в этом квартале.

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Економічна Правда По материалам:

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