На портале «Дія» возобновили бронирование работников от мобилизации — Finance.ua

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На портале «Дія» возобновили бронирование работников от мобилизации

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На портале «Дія» возобновили бронирование работников от мобилизации
На портале «Дія» возобновили бронирование работников от мобилизации
С 1 декабря на портале цифровых услуг «Дія» возобновлена ​​возможность бронирования сотрудников от мобилизации для критических предприятий.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации, вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров.
Он добавил, что на подачу заявления уходит всего 20 минут.
«Дія» сама подтягивает актуальное количество работников, доступных для бронирования, и проверяет соответствие требованиям. Данные передаются напрямую в реестр «Оберег». Без подписания бумажных приказов, хождения по госучреждениям и ТЦК", — сказано в сообщении.
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По словам министра, положительный результат бронирования автоматически отобразится в приложении «Резерв+».
Для того чтобы бронировать своих сотрудников, предприятие должно получить или обновить свою критическую важность по новым обязательным критериям. У бизнеса есть на это время до конца февраля 2025 года.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, Министерство экономики возобновило предоставление статуса критичности предприятиям для бронирования работников от мобилизации. Министерство уже обновило статус для первых семи предприятий по новым критериям.
  • Те, кто не обновил критичность, тоже могут бронировать работников. Такое бронирование будет действовать до 28 февраля 2025 года — это крайний срок для обновления критичности. Подробнее о новых правилах читайте в статье по ссылке ниже:

Новые правила бронирования: что меняется для предприятий и военнообязанных

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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