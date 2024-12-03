На портале «Дія» возобновили бронирование работников от мобилизации — Finance.ua

На портале «Дія» возобновили бронирование работников от мобилизации Сегодня 14:46

На портале «Дія» возобновили бронирование работников от мобилизации

С 1 декабря на портале цифровых услуг «Дія» возобновлена ​​возможность бронирования сотрудников от мобилизации для критических предприятий.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации, вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров.

Он добавил, что на подачу заявления уходит всего 20 минут.

«Дія» сама подтягивает актуальное количество работников, доступных для бронирования, и проверяет соответствие требованиям. Данные передаются напрямую в реестр «Оберег». Без подписания бумажных приказов, хождения по госучреждениям и ТЦК", — сказано в сообщении.

Читайте также Как будут бронировать с 1 декабря — Федоров

По словам министра, положительный результат бронирования автоматически отобразится в приложении «Резерв+».

Для того чтобы бронировать своих сотрудников, предприятие должно получить или обновить свою критическую важность по новым обязательным критериям. У бизнеса есть на это время до конца февраля 2025 года.

Справка Finance.ua:

Напомним, Министерство экономики возобновило предоставление статуса критичности предприятиям для бронирования работников от мобилизации. Министерство уже обновило статус для первых семи предприятий по новым критериям.

Те, кто не обновил критичность, тоже могут бронировать работников. Такое бронирование будет действовать до 28 февраля 2025 года — это крайний срок для обновления критичности. Подробнее о новых правилах читайте в статье по ссылке ниже:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.