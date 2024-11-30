Как будут бронировать с 1 декабря — Федоров Сегодня 11:33 — Казна и Политика

Как будут бронировать с 1 декабря — Федоров

С 1 декабря будет только онлайн, это решит проблему с длительной проработкой документов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Предприятия, сохранившие статус критичности в ходе аудита, должны обновить его до 28 февраля.

Бронировать людей смогут уже с 1 декабря, но бронь будет работать только до 28 февраля 2025 года.

По его словам, новых работников смогут бронировать сразу, никаких сроков отрабатывать не надо. Но зарплата у работника должна быть больше 20 тысяч гривен. Помимо государственных и коммунальных предприятий, а также резидентов Действие.

По новым правилам, чтобы бронировать людей, предприятие должно отвечать 3-м критериям:

Средняя зарплата на предприятии составляет не менее 20 тысяч гривен.

Отсутствие налоговых долгов.

Критерий выбираете самостоятельно из перечня:

— резидентство в Дія. City,

— 1,5+ млн евро уплаченных налогов за год,

— 32+ млн евро поступлений,

— важность для национальной экономики или нужд тергромадыДля получения или подтверждения критичности,

— собирайте пакет документов, подтверждающий соответствие критериям, и подавайте в профильный госорган.

Работаете в энергетике? — К Минэнерго.

Занимаетесь сельским хозяйством?— В Минагро.

Резидент Действие. City — в Минцифру.

«Уплачиваете более 1,5 млн евро налогов в год, 32+ млн евро поступлений или важные для национальной экономики — в Минэкономики», — написал он.

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