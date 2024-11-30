Как будут бронировать с 1 декабря — Федоров — Finance.ua
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Как будут бронировать с 1 декабря — Федоров

Казна и Политика
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Как будут бронировать с 1 декабря — Федоров
Как будут бронировать с 1 декабря — Федоров
С 1 декабря будет только онлайн, это решит проблему с длительной проработкой документов.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Предприятия, сохранившие статус критичности в ходе аудита, должны обновить его до 28 февраля.
Бронировать людей смогут уже с 1 декабря, но бронь будет работать только до 28 февраля 2025 года.
По его словам, новых работников смогут бронировать сразу, никаких сроков отрабатывать не надо. Но зарплата у работника должна быть больше 20 тысяч гривен. Помимо государственных и коммунальных предприятий, а также резидентов Действие.
По новым правилам, чтобы бронировать людей, предприятие должно отвечать 3-м критериям:
  • Средняя зарплата на предприятии составляет не менее 20 тысяч гривен.
  • Отсутствие налоговых долгов.
  • Критерий выбираете самостоятельно из перечня:
— резидентство в Дія. City,
— 1,5+ млн евро уплаченных налогов за год,
— 32+ млн евро поступлений,
— важность для национальной экономики или нужд тергромадыДля получения или подтверждения критичности,
— собирайте пакет документов, подтверждающий соответствие критериям, и подавайте в профильный госорган.
Работаете в энергетике? — К Минэнерго.
Занимаетесь сельским хозяйством?— В Минагро.
Резидент Действие. City — в Минцифру.
«Уплачиваете более 1,5 млн евро налогов в год, 32+ млн евро поступлений или важные для национальной экономики — в Минэкономики», — написал он.

Новые правила бронирования: что меняется для предприятий и военнообязанных

По материалам:
Finance.ua
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