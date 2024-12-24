Половина мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину, если решится вопрос с бронированием — Чернышев — Finance.ua
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Половина мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину, если решится вопрос с бронированием — Чернышев

Личные финансы
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Половина мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину, если решится вопрос с бронированием — Чернышев
Половина мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину, если решится вопрос с бронированием — Чернышев
Вицепремьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышев заявляет, что 50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
«50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину уже сегодня, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Не война сегодня является тем фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, их пугает вопрос возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этом нам давать оценку позже, это так — как оно есть», — сказал Чернышев на заседании комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
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В связи с чем, по его словам, в будущих «Хабах единства» (Unity Hub) за границей должны предоставляться услуги по трудоустройству в Украине и решение вопросов с мобилизацией и военно-учетными документами.
Как сообщалось, 3 декабря Рада назначила О. Чернышева на должность вице-премьер-министра — министра национального единства Украины. В свою очередь Кабинет министров переименовал Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины.
23 декабря вице-премьер Чернышев представил рабочую концепцию Министерства национального единства Украины. В частности, при Миннацединства будет создано Агентство национального единства, а далее Агентство откроет департаменты в ключевых странах пребывания украинцев, в первую очередь, в Германии, Польше и Чехии, а в столицах этих стран будет создано «Хабы единства» (Unity Hub). Также Чернышев сообщил, что Миннацединства будет работать над подготовкой законопроекта о национальном единстве и специальной цифровой платформой Unity App.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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