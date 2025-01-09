Украина готова предоставить мужчинам за границей работу в «оборонке» с бронированием — Finance.ua
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Украина готова предоставить мужчинам за границей работу в «оборонке» с бронированием

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Украина готова предоставить беженцам работу на оборонных предприятиях с бронированием от потенциальной мобилизации.
Об этом рассказывает глава Министерства национального единства Алексей Чернышев в комментарии «Радио Свобода».
Как объяснил Чернышев, сегодня некоторым индустриям требуются специалисты «как воздух». Речь идет об оборонной, военно-промышленной и других отраслях. Из-за дефицита профессионалов большинство предприятий готовы бронировать работников от военной службы.
Поэтому Украина планирует развернуть центры, которые помогут с поиском вакансий в Украине и странах пребывания украинцев.
«Эти центры вакансий смогут предоставлять услуги и поощрять выбрать тот или иной путь свой профессиональный в Украине. Я уверен, что украинские мужчины к этому стремятся, они хотят принести пользу, если он не готов продолжать свой путь в военном направлении, он может предложить себя как специалист — и для этого действует определенный механизм, его нужно просто использовать», — объяснил министр.
18 мая в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации, также предусматривающий обязательства для военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет по обновлению собственных данных. Последнее можно сделать в мобильном приложении «Резерв+».
Согласно законодательству, под мобилизацию подпадают военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время работники критической инфраструктуры и оборонной промышленности могут быть забронированы.
По материалам:
Радіо Свобода
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