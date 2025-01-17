Видобуток газу в Україні за рік зріс на понад 5% - Нафтогаз — Finance.ua
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Видобуток газу в Україні за рік зріс на понад 5% - Нафтогаз

Енергетика
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Видобуток газу в Україні за рік зріс на понад 5% - Нафтогаз
Видобуток газу в Україні за рік зріс на понад 5% - Нафтогаз
Укргазвидобування збільшило видобуток газу на 5,3% у 2024 році порівняно з попереднім роком. Компанія ввела в експлуатацію 83 нові свердловини та досягла рекордного показника буріння у 370 тисяч метрів.
В Україні видобуток газу в 2024 році збільшили до 13,9 куб. м, що на 5,3% більше, ніж роком раніше, повідомили у Групі Нафтогаз.
АТ «Укргазвидобування», що входить до Групи Нафтогаз, в 2024 році збільшило видобуток товарного газу до 13,9 млрд куб. м, порівняно з 13,2 млрд куб м за підсумками 2023-го.
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За минулий рік компанією, як вказано, було введено в експлуатацію 83 нові свердловини, з яких 60 — експлуатаційні, а 23 — пошуково-розвідувальні.
У 2024 році компанія, як повідомляється, також наростила буріння свердловин похило-скерованого типу, які дають змогу видобувати газ у важкодоступних місцях. Було пробурено 60 таких свердловин (у 2023 році — 51).
Окрім того, за рік компанія пробурила 370 тисяч метрів. Це на 14% більше, ніж у 2023 році та є максимальним показником за останні роки, зазначили у Нафтогазі.
За матеріалами:
УНН
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