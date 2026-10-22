Китай отримав рекордну знижку на російський газ

У 2026 році Китай купуватиме російський газ, що постачається трубопроводом «Сила Сибіру», зі знижкою 56%. Це рекордний дисконт порівняно з цінами для інших закордонних клієнтів «Газпрому».

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Скільки Китай платить за російський газ

Згідно з матеріалами закону про держбюджет рф, у середньому за рік ціна «Газпрому» для ринку КНР становитиме $247,9 за тисячу кубометрів. При цьому інші клієнти компанії за кордоном платитимуть $562. Таким чином, дисконт сягне $315 за тисячу кубів, або 56%.

«Порівняно з минулим роком, розмір знижки для Китаю збільшиться на 15%: тоді він закуповував газ по $240,3 за тисячу кубометрів проти $406,5 у інших клієнтів „Газпрому“ у далекому зарубіжжі», — йдеться у публікації.

Як змінюватиметься знижка для Китаю

Водночас у 2028 Мінекономрозвитку рф закладає скорочення знижок до 32% ($247,8 проти $361,9), на 2029 рік — до 24% ($246,4 проти $323,2).

Своєю чергою старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення росії та Євразії Сергій Вакуленко, зазначив, що на китайському напрямі «Газпром» отримує помітно гірші умови. Якщо не зважати на європейський ринок, то вони навіть гірші, ніж має Туркменістан, який також качає газ у КНР.

На основі даних китайської митниці, за туркменський газ Пекін платить на $40−60 більше за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Міністерство фінансів США продовжило дію винятку із санкцій для російської нафтової компанії «Лукойл». Завдяки новому дозволу її автозаправні станції за межами росії зможуть працювати до 24 квітня 2027 року.