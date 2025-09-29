Цена электроэнергии для украинской промышленности не может быть выше, чем в Европе — Свириденко
Вопрос обеспечения стоимости электроэнергии для украинской промышленности, которая была бы конкурентной с ее стоимостью за границей, требует дискуссии.
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам встречи с бизнесом в Днепре.
«Этот вопрос требует дискуссии как внутри правительства, так и в экспертной и бизнес-среде. Если цена электричества для украинского предприятия будет выше, чем аналогичная цена для предприятия за рубежом, мы будем терять конкурентоспособность», — написала она в телеграм.
Свириденко отметила, что проблемы горно-металлургического комплекса (ГМК) заслуживают большего внимания как местных властей, так и отдельных министерств.
«Ведь такие предприятия не только вносят вклад в экономику, но и фактически обеспечивают жизнь целых городов, особенно вблизи линии фронта. Это и проблематика внутренних тарифов, и доступ на внешние рынки, и вызовы евроинтеграции. Такого секторального подхода не хватает и в других важных отраслях», — отметила глава правительства.
Как сообщалось, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства на прошлой неделе провело совещание по проблемным вопросам ГМК по ценам на э/э, тарифам на перевозку и другим расходам для сохранения экспортного потенциала с участием представителей Минэнерго, НКРЭКУ, «Укрзализныци» и «Укрэнерго».
«Цель — наработать решение, чтобы уменьшить затраты для украинских металлургов, сохранить экспортный потенциал предприятий, поддержать производство. Будем нарабатывать сбалансированные решения по каждому», — написал по ее результатам министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
По его словам, среди главных вопросов цены на электроэнергию и для металлургических производств, логистические затраты, дефицит сырья.
Один из участников совещания сообщил, что в ходе него только озвучивались проблемы и возможные пути их решения, но более подробно варианты решений договорились обсудить в октябре.
