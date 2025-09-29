0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цена электроэнергии для украинской промышленности не может быть выше, чем в Европе — Свириденко

Энергетика
33
Цена электроэнергии для украинской промышленности не может быть выше, чем в Европе — Свириденко
Цена электроэнергии для украинской промышленности не может быть выше, чем в Европе — Свириденко
Вопрос обеспечения стоимости электроэнергии для украинской промышленности, которая была бы конкурентной с ее стоимостью за границей, требует дискуссии.
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам встречи с бизнесом в Днепре.
«Этот вопрос требует дискуссии как внутри правительства, так и в экспертной и бизнес-среде. Если цена электричества для украинского предприятия будет выше, чем аналогичная цена для предприятия за рубежом, мы будем терять конкурентоспособность», — написала она в телеграм.
Читайте также
Свириденко отметила, что проблемы горно-металлургического комплекса (ГМК) заслуживают большего внимания как местных властей, так и отдельных министерств.
«Ведь такие предприятия не только вносят вклад в экономику, но и фактически обеспечивают жизнь целых городов, особенно вблизи линии фронта. Это и проблематика внутренних тарифов, и доступ на внешние рынки, и вызовы евроинтеграции. Такого секторального подхода не хватает и в других важных отраслях», — отметила глава правительства.
Как сообщалось, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства на прошлой неделе провело совещание по проблемным вопросам ГМК по ценам на э/э, тарифам на перевозку и другим расходам для сохранения экспортного потенциала с участием представителей Минэнерго, НКРЭКУ, «Укрзализныци» и «Укрэнерго».
Читайте также
«Цель — наработать решение, чтобы уменьшить затраты для украинских металлургов, сохранить экспортный потенциал предприятий, поддержать производство. Будем нарабатывать сбалансированные решения по каждому», — написал по ее результатам министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
По его словам, среди главных вопросов цены на электроэнергию и для металлургических производств, логистические затраты, дефицит сырья.
Один из участников совещания сообщил, что в ходе него только озвучивались проблемы и возможные пути их решения, но более подробно варианты решений договорились обсудить в октябре.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems