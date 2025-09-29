Цена электроэнергии для украинской промышленности не может быть выше, чем в Европе — Свириденко Сегодня 09:33 — Энергетика

Цена электроэнергии для украинской промышленности не может быть выше, чем в Европе — Свириденко

Вопрос обеспечения стоимости электроэнергии для украинской промышленности, которая была бы конкурентной с ее стоимостью за границей, требует дискуссии.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам встречи с бизнесом в Днепре.

«Этот вопрос требует дискуссии как внутри правительства, так и в экспертной и бизнес-среде. Если цена электричества для украинского предприятия будет выше, чем аналогичная цена для предприятия за рубежом, мы будем терять конкурентоспособность», — написала она в телеграм.

Свириденко отметила, что проблемы горно-металлургического комплекса (ГМК) заслуживают большего внимания как местных властей, так и отдельных министерств.

«Ведь такие предприятия не только вносят вклад в экономику, но и фактически обеспечивают жизнь целых городов, особенно вблизи линии фронта. Это и проблематика внутренних тарифов, и доступ на внешние рынки, и вызовы евроинтеграции. Такого секторального подхода не хватает и в других важных отраслях», — отметила глава правительства.

Как сообщалось, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства на прошлой неделе провело совещание по проблемным вопросам ГМК по ценам на э/э, тарифам на перевозку и другим расходам для сохранения экспортного потенциала с участием представителей Минэнерго, НКРЭКУ, «Укрзализныци» и «Укрэнерго».

«Цель — наработать решение, чтобы уменьшить затраты для украинских металлургов, сохранить экспортный потенциал предприятий, поддержать производство. Будем нарабатывать сбалансированные решения по каждому», — написал по ее результатам министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

По его словам, среди главных вопросов цены на электроэнергию и для металлургических производств, логистические затраты, дефицит сырья.

Один из участников совещания сообщил, что в ходе него только озвучивались проблемы и возможные пути их решения, но более подробно варианты решений договорились обсудить в октябре.

