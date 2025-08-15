Украинцы получат деньги на оплату электроэнергии: кто может рассчитывать — Finance.ua

Украинцы получат деньги на оплату электроэнергии: кто может рассчитывать
Украинцы, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, получат дополнительные средства для оплаты электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства.
Кабинет Министров принял постановление о введении дополнительной поддержки для семей, проживающих в зонах активных или возможных боевых действий, чтобы предотвратить вынужденный выезд населения и помочь тем, кто решил остаться.
Кто может получить выплату
Дополнительная помощь будет предоставляться семьям, получающим жилищные субсидии или льготы, начиная с октября 2025 года. Она будет назначаться автоматически Пенсионным фондом Украины, дополнительные заявления подавать не нужно.
Выплаты будут прекращаться в случае:
- переезда за пределы территорий активных или возможных боевых действий Украины;
- утраты права на льготу или субсидию;
- уничтожения жилья;
- изменения статуса территории на условно безопасную или оккупированную.
Размер помощи
Размер выплаты составит стоимость 100 кВтч электроэнергии на каждого человека в семье (но не более 300 кВтч на домохозяйство). Средства будут предоставляться вместе с субсидиями или льготами.
Поддержка является адресной и направлена на покрытие расходов на электроснабжение или другие альтернативные источники энергии.
В министерстве подчеркнули, что пользующиеся услугой семьи должны вовремя оплачивать потребленную электроэнергию.
Напомним, Кабинет Министров по поручению президента принял первый пакет решений, направленных на поддержку прифронтовых территорий. В основу программы заложено 5 ключевых приоритетов:
- доступное жилье. В рамках программы «єОселя» государство оплатит 70% первого взноса за ипотеку для переселенцев и жителей прифронтовых населенных пунктов, а также 70% ежемесячных выплат в течение первого года;
- безопасность. Предусмотрено укрепление защиты общин и критической инфраструктуры;
- поддержка населения. Каждое домохозяйство получит 19400 грн на приобретение твердого топлива, компенсируется 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно;
- поддержка бизнеса. Критически важные предприятия будут иметь право бронировать до 100% военнообязанных работников;
- здравоохранение. Учреждения здравоохранения в сельских и отдаленных общинах получат 20% надбавку за оказание первичной помощи, а для экстренной медицинской помощи возрастут коэффициенты оплаты.
