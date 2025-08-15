Украинцы получат деньги на оплату электроэнергии: кто может рассчитывать — Finance.ua

Украинцы получат деньги на оплату электроэнергии: кто может рассчитывать Сегодня 17:01 — Личные финансы

Украинцы получат деньги на оплату электроэнергии: кто может рассчитывать

Украинцы, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, получат дополнительные средства для оплаты электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства.

Кабинет Министров принял постановление о введении дополнительной поддержки для семей, проживающих в зонах активных или возможных боевых действий, чтобы предотвратить вынужденный выезд населения и помочь тем, кто решил остаться.

Кто может получить выплату

Дополнительная помощь будет предоставляться семьям, получающим жилищные субсидии или льготы, начиная с октября 2025 года. Она будет назначаться автоматически Пенсионным фондом Украины, дополнительные заявления подавать не нужно.

Выплаты будут прекращаться в случае:

переезда за пределы территорий активных или возможных боевых действий Украины;

утраты права на льготу или субсидию;

уничтожения жилья;

изменения статуса территории на условно безопасную или оккупированную.

Размер помощи

Размер выплаты составит стоимость 100 кВтч электроэнергии на каждого человека в семье (но не более 300 кВтч на домохозяйство). Средства будут предоставляться вместе с субсидиями или льготами.

Поддержка является адресной и направлена на покрытие расходов на электроснабжение или другие альтернативные источники энергии.

В министерстве подчеркнули, что пользующиеся услугой семьи должны вовремя оплачивать потребленную электроэнергию.

Напомним, Кабинет Министров по поручению президента принял первый пакет решений, направленных на поддержку прифронтовых территорий. В основу программы заложено 5 ключевых приоритетов:

доступное жилье. В рамках программы «єОселя» государство оплатит 70% первого взноса за ипотеку для переселенцев и жителей прифронтовых населенных пунктов, а также 70% ежемесячных выплат в течение первого года;

безопасность. Предусмотрено укрепление защиты общин и критической инфраструктуры;



поддержка населения. Каждое домохозяйство получит 19400 грн на приобретение твердого топлива, компенсируется 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно;



поддержка бизнеса. Критически важные предприятия будут иметь право бронировать до 100% военнообязанных работников;



здравоохранение. Учреждения здравоохранения в сельских и отдаленных общинах получат 20% надбавку за оказание первичной помощи, а для экстренной медицинской помощи возрастут коэффициенты оплаты.

