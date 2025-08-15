Украинцы получат деньги на оплату электроэнергии: кто может рассчитывать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы получат деньги на оплату электроэнергии: кто может рассчитывать

Личные финансы
44
Украинцы получат деньги на оплату электроэнергии: кто может рассчитывать
Украинцы получат деньги на оплату электроэнергии: кто может рассчитывать
Украинцы, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, получат дополнительные средства для оплаты электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства.
Кабинет Министров принял постановление о введении дополнительной поддержки для семей, проживающих в зонах активных или возможных боевых действий, чтобы предотвратить вынужденный выезд населения и помочь тем, кто решил остаться.

Кто может получить выплату

Дополнительная помощь будет предоставляться семьям, получающим жилищные субсидии или льготы, начиная с октября 2025 года. Она будет назначаться автоматически Пенсионным фондом Украины, дополнительные заявления подавать не нужно.
Выплаты будут прекращаться в случае:
  • переезда за пределы территорий активных или возможных боевых действий Украины;
  • утраты права на льготу или субсидию;
  • уничтожения жилья;
  • изменения статуса территории на условно безопасную или оккупированную.

Размер помощи

Размер выплаты составит стоимость 100 кВтч электроэнергии на каждого человека в семье (но не более 300 кВтч на домохозяйство). Средства будут предоставляться вместе с субсидиями или льготами.
Поддержка является адресной и направлена на покрытие расходов на электроснабжение или другие альтернативные источники энергии.
Читайте также
В министерстве подчеркнули, что пользующиеся услугой семьи должны вовремя оплачивать потребленную электроэнергию.
Напомним, Кабинет Министров по поручению президента принял первый пакет решений, направленных на поддержку прифронтовых территорий. В основу программы заложено 5 ключевых приоритетов:
  • доступное жилье. В рамках программы «єОселя» государство оплатит 70% первого взноса за ипотеку для переселенцев и жителей прифронтовых населенных пунктов, а также 70% ежемесячных выплат в течение первого года;
  • безопасность. Предусмотрено укрепление защиты общин и критической инфраструктуры;
  • поддержка населения. Каждое домохозяйство получит 19400 грн на приобретение твердого топлива, компенсируется 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно;
  • поддержка бизнеса. Критически важные предприятия будут иметь право бронировать до 100% военнообязанных работников;
  • здравоохранение. Учреждения здравоохранения в сельских и отдаленных общинах получат 20% надбавку за оказание первичной помощи, а для экстренной медицинской помощи возрастут коэффициенты оплаты.
По материалам:
Finance.ua
Тарифы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems