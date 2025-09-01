НАПК презентовала гайд для обличителей коррупции — Finance.ua

НАПК презентовала гайд для обличителей коррупции Сегодня 12:15

НАПК презентовала гайд для обличителей коррупции

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) опубликовало руководство «Герои рядом: гайд для обличителей коррупции», созданное в формате комикса.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

В нем простыми словами объясняют:

кто может стать обличителем;

какие действия считаются коррупционными правонарушениями;

как правильно собрать доказательства и сообщить о коррупции;

какие гарантии безопасности и механизмы защиты существуют.

Скриншот из гайда

Пособие содержит реальные истории украинцев, которые в 2024 году впервые получили вознаграждения за разоблачение коррупции. Вознаграждение достигло 15 млн грн.

Скриншот из гайда

Пособие доступно на сайте НАПК по ссылке . В скором времени появится и печатная версия.

Отметим также, что сообщить о коррупции можно через Единый портал сообщений обличителей в антикоррупционные органы, например НАБУ и НАПК, через журналистов или активистов. Сделать это можно как анонимно, так и с именем: государство гарантирует защиту личных данных.

Почему это важно

Уровень осведомленности о правах обличителей до сих пор остается низким — всего 16,8% украинцев осведомлены о правах и гарантиях защиты обличителей.

Негативное отношение к коррупционным моделям поведения в 2024 году выразили 57,9% респондентов среди населения и 58,8% среди бизнеса. В 2017 году нетерпимость к коррупции была характерна для меньшинства населения (43,3%).

Исследования свидетельствуют, что количество лично сообщивших о коррупции возросло: в 2024 году это сделали 9,7% граждан и 17,2% представителей бизнеса. В 2023 г. эти показатели составляли 14% и 6,5% соответственно, а в 2020 г. аналогичный показатель среди населения составил всего 3,3%.

Такой положительный сдвиг подтверждают и практические результаты: через Единый портал сообщений обличителей с момента его запуска поступило почти 6,8 тыс. сообщений, а статус обличителя подтвержден 132 лицам.

в сфере образования, медицины и приватизации. Несмотря на положительные тренды, часть украинцев все еще сталкиваются с проявлениями бытовой коррупции. Чаще всего, как показывает опрос , украинцы сталкиваются со взяточничеством

украинское общество чрезмерно раздувает проблему коррупции в Украине. Об этом она заявляла Интересно, что, по мнению нового главы правительства Юлии Свириденко,в Украине. Об этом она заявляла в интервью

