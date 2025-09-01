С 1 сентября введен в действие закон о лоббировании — Finance.ua

С 1 сентября введен в действие закон о лоббировании Сегодня 15:14 — Казна и Политика

С 1 сентября введен в действие закон о лоббировании

В Украине 1 сентября официально введен в действие закон о лоббировании № 3606-IX. Также 1 сентября вступил в силу закон № 3620-IX об ответственности за нарушение законодательства в сфере лоббирования.

Верховная Рада 23 февраля 2024 года приняла в целом как закон законопроект Кабмина о добродетельном лоббировании 10337. Согласно ему деятельность общественных активистов не является лоббизмом.

Субъекты адвокации, в том числе общественные активисты, не попадут в Реестр прозрачности, куда будут вноситься данные о субъектах лоббирования.

Действие закона не будет распространяться на представительство внешнеполитических интересов дипломатическими учреждениями, деятельность медиа, а также политические партии.

Действие закона не распространяется на деятельность, связанную с привлечением, использованием, мониторингом, предоставлением и использованием международной технической помощи, реализации проектов и программ международной технической помощи.

Не будет считаться лоббированием адвокация, а также деятельность, ограничивающаяся реализацией права на мирные собрания, участием в публичных консультациях и т. д.

Законом № 3620-IX об ответственности за нарушения в сфере лоббирования КУоАП дополнены новыми статьями 188−46−1 и 188−46−2, которые будут предусматривать установление административной ответственности за незаконное лоббирование и за нарушение законодательства в сфере лоббирования.

КУоАП дополняется новым видом административного взыскания посредством запрета осуществления лоббирования.

Работники Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) смогут составлять протоколы за нарушение правил лоббирования.

Штрафы

За незаконное осуществление лоббирования лицу грозит штраф от 850 до 1700 грн.

Осуществление лоббирования лицом, которое при обретении статуса субъекта лоббирования не уведомило о наличии обстоятельств, исключающих возможность такого лица быть субъектом лоббирования в соответствии с Законом Украины «О лоббировании», — влечет наложение штрафа от 8500 до 17 тысяч грн.

За нарушение законодательства в сфере лоббирования, а именно неподачу или несвоевременную подачу отчета о лоббировании субъектом лоббирования в Реестр прозрачности — будет штраф 850−1700 грн.

Нарушение установленных законом ограничений относительно предмета лоббирования или осуществления лоббирования в коммерческих интересах лица, которое не может быть бенефициаром, или по заказу лица, которое не может быть клиентом, или финансирования лоббирования за счет средств (средств), которые не могут быть источником финансирования лоббирования в соответствии с Законом Украины «О лоббировании», — влекут наложение штрафа от 17 тысяч до 34 тысяч грн.

Субъектом правонарушений в этой статье являются физические лица и руководители юридических лиц, которые в соответствии с Законом «О лоббировании» зарегистрированы как субъекты лоббирования.

