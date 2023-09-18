Украинцы обеспечили до 2% прироста ВВП Польши — Finance.ua
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Украинцы обеспечили до 2% прироста ВВП Польши

Мир
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Украинцы обеспечили до 2% прироста ВВП Польши
Украинцы обеспечили до 2% прироста ВВП Польши
В настоящее время в Польше проживают более трех миллионов украинцев.
По словам заместителя главы канцелярии Офиса Президента Игоря Жовквы, украинцы работают легально и вносят значительный вклад в экономику страны — от 0,5 до 2% прироста ВВП обеспечили украинцы.
Как уточнил чиновник, украинцы являются владельцами, совладельцами и акционерами более 29 000 польских компаний — более 25% всех компаний с иностранным капиталом в Польше.
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«Это, в частности, часть интеграции Украины и украинского народа в Европейский Союз. Ведь ЕС — не только политическая поддержка, но и объединение народов. И таким образом, не смешивая политику и экономику, мы должны двигаться вперед», — подчеркнул заместитель руководителя Канцелярии главы государства.
Напомним, Польша закрыла свой крупнейший центр для приема украинских беженцев.
Украинцы стали массово уезжать из Польши в поисках лучшей жизни. Массовая эмиграция украинцев привела к сложной ситуации для владельцев польского бизнеса в поиске украинских работников.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
uamedia
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