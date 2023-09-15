Почему украинские беженцы мигрируют из Польши в Германию (исследование) — Finance.ua
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Почему украинские беженцы мигрируют из Польши в Германию (исследование)

Личные финансы
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Почему украинские беженцы мигрируют из Польши в Германию (исследование)
Почему украинские беженцы мигрируют из Польши в Германию (исследование)
Часть украинских беженцев мигрировала в Германию из Польши. Как они там устроились и что их на это побудило — об этом шла речь на презентации исследования «Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев».
В этом исследовании принимали участие 400 человек, которые сначала были в Польше, а затем переехали в Германию.
Почему украинские беженцы мигрируют из Польши в Германию (исследование)
Люди, которые в начале войны выехали из Украины в Польшу, некоторое время там провели, рассматривая возможности, куда податься дальше. Это типично для мигрантов.
Почему украинские беженцы мигрируют из Польши в Германию (исследование)
Беженцы приехали из разных регионов Украины, имеют разный уровень образования и доходов. Относительно процента людей, оставшихся в Польше, среди них меньше людей с высшим образованием.
Также среди беженцев в Польше 91% женщины, 66% приехали с детьми.
Почему украинские беженцы мигрируют из Польши в Германию (исследование)

Что больше всего побуждало к переезду в Германию

  • В Германии были друзья, знакомые или семья.
  • Больше социальные выплаты для беженцев, чем в Польше.
Беженцы считают, что в Германии лучше медицинское обслуживание, а также указывают на намерение переехать туда еще до начала полномасштабного вторжения.

Интеграция в Германии

Что касается интеграции в этой стране, больше всего людей указали, что получили ее на курсах по изучению языка.
31% этих беженцев уже трудятся в Германии. Причины того, что пока не трудоустроились — как раз недостаточное знание немецкого языка.
По материалам:
Finance.ua
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