Почему украинские беженцы мигрируют из Польши в Германию (исследование) — Finance.ua

Почему украинские беженцы мигрируют из Польши в Германию (исследование) Сегодня 07:03 — Личные финансы

Почему украинские беженцы мигрируют из Польши в Германию (исследование)

Часть украинских беженцев мигрировала в Германию из Польши. Как они там устроились и что их на это побудило — об этом шла речь на презентации исследования «Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев».

В этом исследовании принимали участие 400 человек, которые сначала были в Польше, а затем переехали в Германию.

Люди, которые в начале войны выехали из Украины в Польшу, некоторое время там провели, рассматривая возможности, куда податься дальше. Это типично для мигрантов.

Беженцы приехали из разных регионов Украины, имеют разный уровень образования и доходов. Относительно процента людей, оставшихся в Польше, среди них меньше людей с высшим образованием.

Также среди беженцев в Польше 91% женщины, 66% приехали с детьми.

Что больше всего побуждало к переезду в Германию

В Германии были друзья, знакомые или семья.

Больше социальные выплаты для беженцев, чем в Польше.

Беженцы считают, что в Германии лучше медицинское обслуживание, а также указывают на намерение переехать туда еще до начала полномасштабного вторжения.

Интеграция в Германии

Что касается интеграции в этой стране, больше всего людей указали, что получили ее на курсах по изучению языка.

31% этих беженцев уже трудятся в Германии. Причины того, что пока не трудоустроились — как раз недостаточное знание немецкого языка.

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