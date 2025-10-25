Регионы-лидеры по поступлениям туристического сбора (инфографика) Сегодня 14:17 — Казна и Политика

Регионы-лидеры по поступлениям туристического сбора (инфографика)

За 9 месяцев бизнесы уплатили 234,4 миллиона гривен туристического сбора в местные бюджетные. Это на 36% больше, чем в прошлом году, и в 1,5 раза превышает показатели до начала полномасштабной войны. Лидерами по уплате туристического сбора остаются Киев, Львов и Франковщина.

Об этом сообщает «Опендатабот», ссылаясь на данные Государственной налоговой службы.

Летний сезон — «золотое время» для туризма

С июля по сентябрь поступило 91,7 млн ​​грн туристического сбора, что на 20% больше, чем во втором квартале (76,2 млн грн).

Более половины суммы (53% или 125,2 млн грн) оплатил крупный бизнес: гостиницы, санатории и базы отдыха. Остальные средства (47% или 109,2 млн грн) внесли малый бизнес, владельцы квартир, усадеб и небольших туристических объектов.

Как отмечают аналитики, поступления от малых предпринимателей выросли на 39%, в то время как от крупного бизнеса — всего на 6,5%.

Самые популярные туристические регионы Украины

Киев остается главным туристическим центром Украины. Пятую часть или 51 млн грн туристического сбора уплатили в столице, причем 81% этих поступлений обеспечил крупный бизнес.

На втором месте — Львовщина с 42,5 млн грн, где доля крупного бизнеса меньше — 56%. Третью позицию заняла Ивано-Франковская область с 32,5 млн грн, при этом 55% сбора обеспечил малый бизнес.

Наибольший рост суммы туристического сбора в сезон отпусков зафиксировали в Одесской области, хотя показатели региона за 9 месяцев все еще на 17% ниже, чем в 2021 году.

На Буковине туристический сбор вырос в 5 раз по сравнению с довоенным периодом. 90% суммы обеспечили владельцы квартир, усадеб и небольших туристических объектов.

Ивано-Франковская область увеличила поступления в 4,5 раза, удерживая лидерские позиции среди регионов.

Согласно ст. 268 Налогового кодекса, от туристического сбора освобождаются:

жители населенных пунктов, где установлен такой сбор (в том числе проживающие на условиях договора найма);

лица, пребывающие в служебной командировке;

люди с инвалидностью; дети с инвалидностью и один сопровождающий;

ветераны войны;

участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

лица, приехавшие по путевкам на лечение, оздоровление или реабилитацию в лицензированные учреждения;

дети младше 18 лет;

детские санатории, оздоровительные и лечебные заведения;

члены семьи первой и второй степени родства, проживающие в жилье родственников;

внутренне перемещенные лица, если в справке ВПЛ указан адрес фактического проживания.

