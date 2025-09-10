Туристический сбор в Украине бьет рекорды: какие регионы принесли больше всего средств Сегодня 13:02

Туристический сбор в Украине бьет рекорды: какие регионы принесли больше всего средств

В первой половине 2025 года туристический сбор в Украине принес местным бюджетам 142,6 миллиона гривен. Это на треть больше, чем в прошлом году, и вдвое больше, чем в 2021 году.

Об этом пишет Опендатабот

Эксперты прогнозируют, что год может стать рекордным по объемам поступлений, ведь главный туристический сезон приходится на второе полугодие.

Кто платит налог

В этом году почти поровну платили сбор большой бизнес и малые предприниматели:

55% поступлений обеспечили гостиницы и крупные заведения;

45% - владельцы квартир, усадеб и небольших туристических объектов.

Еще несколько лет назад соотношение было другим: бизнес покрывал 62% сбора. В настоящее время равновесие сместилось в пользу малого сегмента. Только в шести регионах преобладают компании — это Киев (83%), Сумщина (73%), Хмельнитчина (61%), Львовщина (57%), Ровенщина и Полтавщина (по 51%).

«Теневой» рынок

В то же время официальная статистика не отражает полной картины.

«Не все владельцы жилья, которые сдают туристам свои помещения, работают официально, состоят на учете, принимают официальные платежи и, соответственно, платят сбор. Поэтому фактический объем рынка значительно больше, чем зафиксировано в отчетах, и доля частных предпринимателей тоже. Однако с внедрением единого реестра транзакций, находящегося под контролем налоговой службы, ситуация постепенно меняется: теневой сегмент сокращается, а поступления в местные бюджеты становятся более прозрачными и стабильными. По-моему, это и есть одна из причин существенного роста показателей в 2025 году», — отмечает Денис Попов, юридический инженер Опендатабота.

Региональные лидеры

Главными донорами местных бюджетов стали:

Киев — 33,6 млн грн;

Львовщина — 26,6 млн грн;

Ивано-Франковская область — 22,1 млн грн.

Вместе эти регионы обеспечили 58% всех поступлений от сбора.

Киев вернул себе лидерство только в прошлом году после двухлетней паузы, когда впереди был Львов. Одесса же, которая в 2021 году занимала второе место, из-за войны потеряла позиции: сбор сократился почти вдвое. Буковина, Прикарпатье и Черкасщина продемонстрировали рост в 3−4 раза против довоенного периода.

Что известно о туристическом сборе

туристический сбор — это хоть и небольшой налог, но каждый, кто останавливается в гостинице, хостеле или арендует жилье для отдыха, платит дополнительную сумму: от нескольких десятков гривен для украинцев до нескольких сотен для иностранцев;

эти средства идут непосредственно в местные бюджеты;

в 2025 году, учитывая повышенную минимальную зарплату (8000 грн), максимальная ставка составляет 40 гривен для внутреннего туризма и 400 гривен для иностранцев.

