В сентябре заемщики обанкротившихся банков погасили более 40 млн грн долгов

Казна и Политика
14
В сентябре заемщики обанкротившихся банков погасили более 40 млн грн долгов
В сентябре заемщики обанкротившихся банков погасили более 40 млн грн долгов
В прошлом месяце заемщики банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по программам реструктуризации кредитов погасили 40,75 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГОФО.
«Такая сумма погашений задолженности оказалась наибольшей в ІІІ квартале текущего года и является вторым по величине годовым показателем после мая 2025-го. В остальном это связано с досрочным полным погашением задолженности двух заемщиков — АО «Укрбудинвестбанк» и АО «Коминвестбанк», — отметила директор Департамента ликвидации банков Фонда Татьяна Старцева.
В целом с 2022 года сумма поступлений от погашения кредитов по программам реструктуризации в ликвидируемые Фондом банки составила 1 362,59 млн грн.
Среди преимуществ реструктуризации долга для заемщиков:
  • сохранение положительной кредитной истории;
  • комфортный и прогнозируемый график погашения;
  • возможность избежать продажи кредита другому кредитору с последующим взысканием просроченного долга.
На сегодняшний день более 98% субъектов хозяйствования-заемщиков банков, обратившихся за реструктуризацией кредита, получили положительное решение. Из них более 93% выполняют условия погашения долга.
Для физических лиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов со ставкой 0,001% годовых и комиссией 1 копейка. Срок действия таких условий продлен до 31 августа 2026 года.
Для юридических лиц и ФЛП с августа 2023 г. действуют рекомендованные условия реструктуризации с первым взносом 5% и процентными ставками от 0,1% до 5% в зависимости от периода реструктуризации.
