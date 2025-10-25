В сентябре заемщики обанкротившихся банков погасили более 40 млн грн долгов Сегодня 09:11 — Казна и Политика

В сентябре заемщики обанкротившихся банков погасили более 40 млн грн долгов

В прошлом месяце заемщики банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по программам реструктуризации кредитов погасили 40,75 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГОФО.

«Такая сумма погашений задолженности оказалась наибольшей в ІІІ квартале текущего года и является вторым по величине годовым показателем после мая 2025-го. В остальном это связано с досрочным полным погашением задолженности двух заемщиков — АО «Укрбудинвестбанк» и АО «Коминвестбанк», — отметила директор Департамента ликвидации банков Фонда Татьяна Старцева.

В целом с 2022 года сумма поступлений от погашения кредитов по программам реструктуризации в ликвидируемые Фондом банки составила 1 362,59 млн грн.

Среди преимуществ реструктуризации долга для заемщиков:

сохранение положительной кредитной истории;

комфортный и прогнозируемый график погашения;

возможность избежать продажи кредита другому кредитору с последующим взысканием просроченного долга.

На сегодняшний день более 98% субъектов хозяйствования-заемщиков банков, обратившихся за реструктуризацией кредита, получили положительное решение. Из них более 93% выполняют условия погашения долга.

Для физических лиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов со ставкой 0,001% годовых и комиссией 1 копейка. Срок действия таких условий продлен до 31 августа 2026 года.

Для юридических лиц и ФЛП с августа 2023 г. действуют рекомендованные условия реструктуризации с первым взносом 5% и процентными ставками от 0,1% до 5% в зависимости от периода реструктуризации.

