Кто в Украине может не платить туристический сбор

Налоговый кодекс Украины определяет ряд категорий лиц, не обязанных платить туристический сбор.
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Черкасской области.
Согласно ст. 268 Налогового кодекса, от туристического сбора освобождаются:
  • жители населенных пунктов, где установлен такой сбор (в том числе проживающие на условиях договора найма);
  • лица, находящиеся в служебной командировке;
  • люди с инвалидностью; дети с инвалидностью и один сопровождающий;
  • ветераны войны;
  • участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
  • лица, приехавшие по путевкам на лечение, оздоровление или реабилитацию в лицензированные учреждения;
  • дети младше 18 лет;
  • детские санатории, оздоровительные и лечебные заведения;
  • члены семьи первой и второй степени родства, проживающие в жилище родственников;
  • внутренне перемещенные лица, если в справке ВПЛ указан адрес фактического проживания.

Какие документы нужны для подтверждения

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предоставить налоговому агенту документы, подтверждающие право на освобождение от сбора:
  • паспорт или вид на жительство для подтверждения места регистрации;
  • договор аренды жилья — в случае проживания на условиях найма;
  • приказ о командировке;
  • справки или удостоверения, подтверждающие инвалидность;
  • удостоверение ветерана войны или участника ликвидации аварии на ЧАЭС;
  • путевку или курсовку для лечения и реабилитации;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • документы, подтверждающие родственные связи;
  • справку ВПЛ.
Если лицо не предоставило документов, подтверждающих принадлежность к льготной категории, оно автоматически является плательщиком туристического сбора.
По материалам:
Судебно-юридична газета
