Кто в Украине может не платить туристический сбор Сегодня 21:16

Кто в Украине может не платить туристический сбор

Налоговый кодекс Украины определяет ряд категорий лиц, не обязанных платить туристический сбор.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Черкасской области.

Согласно ст. 268 Налогового кодекса, от туристического сбора освобождаются:

жители населенных пунктов, где установлен такой сбор (в том числе проживающие на условиях договора найма);

лица, находящиеся в служебной командировке;

люди с инвалидностью; дети с инвалидностью и один сопровождающий;

ветераны войны;

участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

лица, приехавшие по путевкам на лечение, оздоровление или реабилитацию в лицензированные учреждения;

дети младше 18 лет;

детские санатории, оздоровительные и лечебные заведения;

члены семьи первой и второй степени родства, проживающие в жилище родственников;

внутренне перемещенные лица, если в справке ВПЛ указан адрес фактического проживания.

Какие документы нужны для подтверждения

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предоставить налоговому агенту документы, подтверждающие право на освобождение от сбора:

паспорт или вид на жительство для подтверждения места регистрации;

договор аренды жилья — в случае проживания на условиях найма;

приказ о командировке;

справки или удостоверения, подтверждающие инвалидность;

удостоверение ветерана войны или участника ликвидации аварии на ЧАЭС;

путевку или курсовку для лечения и реабилитации;

свидетельство о рождении ребенка;

документы, подтверждающие родственные связи;

справку ВПЛ.

Если лицо не предоставило документов, подтверждающих принадлежность к льготной категории, оно автоматически является плательщиком туристического сбора.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.