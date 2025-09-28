Кто в Украине может не платить туристический сбор
Налоговый кодекс Украины определяет ряд категорий лиц, не обязанных платить туристический сбор.
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Черкасской области.
Согласно ст. 268 Налогового кодекса, от туристического сбора освобождаются:
- жители населенных пунктов, где установлен такой сбор (в том числе проживающие на условиях договора найма);
- лица, находящиеся в служебной командировке;
- люди с инвалидностью; дети с инвалидностью и один сопровождающий;
- ветераны войны;
- участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
- лица, приехавшие по путевкам на лечение, оздоровление или реабилитацию в лицензированные учреждения;
- дети младше 18 лет;
- детские санатории, оздоровительные и лечебные заведения;
- члены семьи первой и второй степени родства, проживающие в жилище родственников;
- внутренне перемещенные лица, если в справке ВПЛ указан адрес фактического проживания.
Какие документы нужны для подтверждения
Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предоставить налоговому агенту документы, подтверждающие право на освобождение от сбора:
- паспорт или вид на жительство для подтверждения места регистрации;
- договор аренды жилья — в случае проживания на условиях найма;
- приказ о командировке;
- справки или удостоверения, подтверждающие инвалидность;
- удостоверение ветерана войны или участника ликвидации аварии на ЧАЭС;
- путевку или курсовку для лечения и реабилитации;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие родственные связи;
- справку ВПЛ.
Если лицо не предоставило документов, подтверждающих принадлежность к льготной категории, оно автоматически является плательщиком туристического сбора.
Поделиться новостью
Также по теме
Кто в Украине может не платить туристический сбор
Какие регионы лидируют по спросу на электрокары: бестселлеры рынка
Освобождает ли безработица от уплаты алиментов: разъяснение Минюста
Наиболее востребованные специалисты на украинском рынке труда
Почему экономика Украины растет медленнее, чем прогнозировалось
Польша достигла рекордного уровня занятости благодаря украинским работникам