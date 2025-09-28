Наиболее востребованные специалисты на украинском рынке труда
С начала года для многих специальностей на украинском рынке труда сложились благоприятные условия: работодатели ищут специалистов активнее, чем они готовы предлагать свои услуги.
В Государственной службе занятости рассказали, каких работников не хватает работодателям.
Наиболее востребованные профессии
Среди лидеров спроса — электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Эти специалисты занимаются монтажом, эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом электрического оборудования, обеспечивая его бесперебойную работу. На рынке не хватает более 1,2 тысяч таких работников.
Ассистенты учителей также в дефиците — особенно те, кто работает с детьми с особыми образовательными потребностями. Спрос превышает предложение почти тысячу вакансий.
На третьем месте — слесари-сантехники, которые занимаются монтажом, ремонтом и обслуживанием систем отопления, водоснабжения, канализации и газоснабжения. Нехватка специалистов составляет более 900 человек.
Четвертую позицию заняли слесари-ремонтники. В их обязанности входит обслуживание, диагностика и ремонт различных механизмов и оборудования. На рынке труда таких специалистов не хватает — потребность превышает более 850 работников.
Пятерку лидеров закрывают ассистенты воспитателя заведения дошкольного образования. Эти педагоги вместе с воспитателями способствуют всестороннему развитию и помогают им в выполнении различных задач. Нехватка кадров этой профессии измеряется в размере 639 специалистов.
Среди других востребованных специальностей:
- официанты — разница между потребностью работодателей и предложением около 600 вакансий;
- операторы станков с программным управлением — не хватает более 500 специалистов;
- инспекторы пенитенциарной системы — спрос превышает предложение почти на 500 вакансий;
- слесари аварийно-восстановительных работ — нехватка таких работников на уровне 465 специалистов;
- токари — не хватает 442 специалиста.
«Также существуют вакансии, по которым украинцы не часто ищут работу, однако предложения есть. К ним относятся: строитель кораблей, редактор карт, киновед, танцор в ночном клубе и сборщик денег из торговых автоматов и турникетов», — рассказали в Службе занятости.
Напомним, как свидетельствует аналитика OLX Работа, в 2025 году меньше всего откликов со стороны соискателей собрали вакансии из сферы недвижимости, розничной торговли и производства.
Также в 2025 году в «топ» сфер по наименьшему количеству откликов вернулись вакансии работы за границей.
