Лидеры производства стали в мире (инфографика) Сегодня 22:21

Лидеры производства стали в мире (инфографика)

По итогам 2024 года всего в мире произвели 1 млрд 884,5 млн тонн стали. Более половины всей стали в мире производит Китай — самый мощный геополитический партнер россии, который поставляет военным рф оружие, прикрываясь якобы призывами к миру и избегая осуждения путинского режима. Следующие позиции в рейтинге производителей стали занимают Индия, Япония и США.

О лидерах производства стали рассказывает «Слово и дело», ссылаясь на данные World Steel Association.

Читайте также Золото установило новый рекорд: сколько стоит металл

Отмечается, что Украина только около первой двадцатки стран с показателем менее одного процента.

В январе-августе 2025 года украинские металлургические предприятия сократили выпуск стали на 6,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Выплавили 4,91 млн. тонн стали, в прошлом году показатель составил 5,27 млн. тонн.

Лидеры рейтинга

Лидером был Китай — 1 млрд. 005,1 млн. тонн стали, что составляет 53,34% от мирового производства.

На втором месте — Индия с показателем 149,4 млн тонн или же 7,93%, на третьем и четвертом — Япония и США (84 млн тонн и 79,5 млн тонн соответственно или же 4,46% и 4,22% соответственно).

Замыкает пятерку стран-лидеров по производству стали россия — 71 млн. тонн или 3,77%. Почти схожие объемы стали производит Южная Корея — 63,6 млн. тонн или 3,37%.

Приблизительно одинаковые показатели демонстрируют Германия (37,2 млн тонн или 1,97%), Турция (36,9 млн тонн или 1,96%), Бразилия (33,8 млн тонн или 1,79%), Иран (31,4 млн тонн или 1,67%).

За ними следуют Вьетнам — 22 млн тонн или 1,17%, Италия — 20 млн тонн или 1,06%, Тайвань — 19,2 млн тонн или 1,02%, Индонезия — 18 млн тонн или 0,96%, Мексика — 13,8 млн тонн или 0,73%, Канада — 12,3 млн тонн или 0,65%, Испания — 11,9 млн тоннили 0,63%.

Читайте также В рф рекордно упало производство металла

Одинаковую долю производства стали в прошлом году продемонстрировали Франция и Египет — 10,8 и 10,7 млн ​​тонн соответственно (0,57%). Саудовская Аравия — 9,6 млн тонн, что составляет 0,51%, Малайзия — 8,8 млн тонн или 0,47%.

Украина находится на 22 месте рейтинга с показателем в 7,6 млн тонн или же 0,4%.

Менее 0,4% к мировому объему производства стали демонстрируют следующие страны:

Бельгия;

Австрия;

Польша;

Нидерланды;

Таиланд;

ЮАР;

Австралия;

Алжир;

Бангладэш;

Казахстан;

Пакистан;

Швеция;

Великобритания;

Словакия;

Аргентина;

ОАЭ;

Финляндия.

Менее 0,2% - Оман, Ирак, Чехия, Беларусь, Португалия, Филиппины, Люксембург.

Перу, Кения, Марокко, Сербия — доля менее 0,1% от общего объема.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.