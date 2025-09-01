В рф рекордно упало производство металла — Finance.ua

В рф рекордно упало производство металла
В рф металлургия переживает глубочайший кризис с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. В июле производство упало на 10,2%.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
Согласно данным «Росстата», это худший показатель по меньшей мере за 3,5 года.
Обвал зафиксирован на ключевых предприятиях отрасли.
Магнитогорский металлургический комбинат сократил выпуск стали на 18%, «Мечел» снизил продажи на 11%, Трубная металлургическая компания потеряла до 22% продаж. Предприятия отчитываются о миллиардных убытках.
«Причины падения очевидны: санкции, потеря внешних рынков, резкое падение внутреннего спроса на металл в строительстве и машиностроении, а также жесткая политика Центробанка рф, которая сдерживает инвестиции», — рассказали в ЦПД.
