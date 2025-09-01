В рф рекордно упало производство металла — Finance.ua

В рф рекордно упало производство металла Сегодня 20:33

В рф металлургия переживает глубочайший кризис с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. В июле производство упало на 10,2%.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Читайте также Каллас рассказала детали 19-го пакета санкций против рф

Согласно данным «Росстата», это худший показатель по меньшей мере за 3,5 года.

Обвал зафиксирован на ключевых предприятиях отрасли.

Магнитогорский металлургический комбинат сократил выпуск стали на 18%, «Мечел» снизил продажи на 11%, Трубная металлургическая компания потеряла до 22% продаж. Предприятия отчитываются о миллиардных убытках.

Читайте также Кризис на горизонте: резкое замедление экономики рф

«Причины падения очевидны: санкции, потеря внешних рынков, резкое падение внутреннего спроса на металл в строительстве и машиностроении, а также жесткая политика Центробанка рф, которая сдерживает инвестиции», — рассказали в ЦПД.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.