ТОП-5 японских проблемных авто, которые не стоит покупать — Finance.ua

ТОП-5 японских проблемных авто, которые не стоит покупать 02.09.2025, 00:54 — Технологии&Авто

ТОП-5 японских проблемных авто, которые не стоит покупать

Владелец автомастерской German Car Depot и механик Алан Гельфанд рассказал в комментарии изданию GoBankingRates , какие японские семейные автомобили не стоит покупать в 2025 году. По его словам, у этих моделей немало проблем с надежностью.

Читайте также Пять внедорожников, которые прослужат более 10 лет

Mitsubishi Outlander

Гельфанд заявил, что Mitsubishi Outlander — один из самых ненадежных японских семейных автомобилей. Он отметил, что у многих владельцев модели часто возникают проблемы с электроникой и трансмиссией, а также с низким качеством сборки.

В издании добавили, что у Mitsubishi Outlander есть проблемы и с камерой заднего вида, которая часто выходит из строя. Некоторые владельцы сообщали и о запахе топлива, проникавшем в интерьер сквозь вентиляционные отверстия.

Читайте также Продажи Tesla в Европе падают седьмой месяц подряд

Nissan Rogue

Nissan Rogue привлекает своей практичностью и низким расходом топлива. Однако эксперт предупредил о главной проблеме этой модели — низкой надежности бесступенчатой ​​коробки передач (CVT).

Кроме того, некоторые владельцы сообщили о проблемах, связанных с двигателем и электроникой. У этой модели часто выходят из строя приборная панель, кондиционер и камера заднего вида.

Nissan Pathfinder

Nissan Pathfinder отличается просторным интерьером, но эта модель не лишена недостатков. Гельфанд поделился, что у этого внедорожника есть проблемы с рулевым управлением и подвеской.

Эксперт посоветовал вместо Nissan Pathfinder обратить внимание на другие похожие модели.

Читайте также ТОП-10 лучших дизельных авто

Toyota RAV4 Prime

Toyota RAV4 имеет высокие показатели надежности, но модификация Prime с подключаемой гибридной силовой установкой имеет довольно много проблем. Гельфанд предупредил, что эта версия кроссовера гораздо чаще выходит из строя.

Эксперт советует потенциальным покупателям выбрать стандартный гибридный Toyota RAV4.

Nissan Frontier

Nissan Frontier может показаться отличным среднеразмерным пикапом, но Гельфанд не рекомендует покупать его. По его словам, у этой модели есть проблемы с надежностью.

Оформляйте автогражданку или каско за несколько минут. Удобно и надежно на Finance.ua.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.