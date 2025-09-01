Продажи Tesla в Европе падают седьмой месяц подряд — Finance.ua
Продажи Tesla в Европе падают седьмой месяц подряд

Технологии&Авто
Продажи электромобилей Tesla в Европе в июле резко снизились, продолжая спад уже седьмой месяц подряд.
Об этом сообщает CNBC.
По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в июле общее количество регистраций новых автомобилей Tesla составило 8837 единиц, что на 40% меньше, чем в июле прошлого года.
Между тем, ее китайский конкурент BYD получил 13 503 новые регистрации в июле, что на 225% больше, чем в прошлом году во втором месяце лета.
Также Volkswagen, BMW и Renault Group были среди тех, кто зафиксировал увеличение регистраций новых автомобилей в Европе в течение месяца.
Данные ACEA также показывают, что падение продаж Tesla произошло даже несмотря на рост общих продаж аккумуляторных электромобилей в Европе.
Отмечается, что одна из проблем Tesla в том, что она не обновила свой модельный ряд электрических автомобилей.
В этом году компания заявила, что работает над более доступным электромобилем, а его «серийное производство» запланировано на вторую половину года.
Инвесторы надеются, что это оживит продажи компании Илона Маска.
По материалам:
Укрінформ
Авто
