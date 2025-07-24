Tesla фиксирует наибольшее падение доходов за последние годы — Finance.ua

Tesla фиксирует наибольшее падение доходов за последние годы 24.07.2025, 23:11 — Технологии&Авто

Tesla фиксирует наибольшее падение доходов за последние годы

Tesla обнародовала финансовый отчет за второй квартал 2025 года, ставший еще одним свидетельством того, насколько политическая активность Илона Маска навредила его флагманской компании.

Во втором квартале Tesla испытала значительный финансовый спад: выручка уменьшилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $22,5 млрд, прибыль — $1,17 млрд, что на 16% меньше.

Автомобильный сегмент показал еще худшие результаты — продажи упали на 16,6%. Компанию частично спасли $439 млн от продажи регуляторных кредитов, однако эта часть дохода скоро исчезнет из-за изменения политики администрации Трампа, которая отменяет штрафы за превышение выбросов.

Tesla поставила 384 122 авто — на 14% меньше, чем в прошлом году. Операционная прибыль снизилась на 42% и составила менее $1 млрд.

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Кстати, в отчете Tesla упоминает, что в июне началось производство удешевленной модели, а массовый выпуск запланирован на вторую половину 2025 года. К сожалению, речь идет не о новой машине, а об упрощенных версиях Model 3 и Y. Компания также работает над Tesla Semi и Cybercab, которые могут выйти в 2026 году.

Упадок Tesla связывают с политической активностью Илона Маска, из-за которой бренд стал токсичным для части клиентов. Тем временем Tesla снижает цены и запускает акции, пытаясь удержать продажи перед ожидаемым исчезновением государственных субсидий на электромобили в США осенью.

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