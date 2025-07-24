Volvo готовит конкурента Tesla Model 3 — Finance.ua

Volvo готовит конкурента Tesla Model 3 Сегодня 03:07 — Технологии&Авто

Volvo готовит конкурента Tesla Model 3

Компания Volvo приступила к испытанию нового электрического седана ES60, который станет более компактной альтернативой флагманской модели ES90. Прототип авто уже был замечен в камуфляже на дорогах Швеции.

Новинка имеет габариты 4,85 м в длину и 1,88 м в ширину, что делает ее представителем сегмента D, где уже есть Tesla Model 3, BMW i4 и BYD Seal.

Ожидается, что ES60 будет построен на новой платформе SPA3 с 800-вольтовой электроархитектурой, что позволит заряжать авто примерно за 20 минут. Согласно базе данных Шведской транспортной администрации, мощность тестового образца составляет 272 л.с., а вес — 1800 кг. В будущем возможны как заднеприводные, так и полноприводные версии.

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Одно из ключевых изменений в конструкции — отказ от классического багажника в пользу пятидверного кузова, что придаст практичность. Volvo также рассматривает возможность создания кросс-версии Cross Country с увеличенным клиренсом и защитным пластиковым обвесом.

Премьера ES60, по предварительным данным, состоится не раньше 2027 года.

Ampercar По материалам:

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