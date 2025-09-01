Kia представила обновленный Stonic 2026 (фото) — Finance.ua
Kia представила обновленный Stonic 2026 (фото)

Kia представила обновленный Stonic 2026 (фото)
Kia представила обновленный Stonic 2026 (фото)
Южнокорейский автопроизводитель представил обновленный Kia Stonic 2026 — доступный компактный кроссовер, который основательно модернизирован и выйдет на рынок до конца года.
Модель получила более современный и выразительный дизайн. Передняя и задняя части авто полностью переделаны — установлены массивные бамперы, новый капот и дверь багажника. Г-образные светодиодные фары и фонари придают Stonic футуристический вид, а в версии GT-Line акценты сделаны на спортивном стиле.
Салон тоже существенно изменился: интерьер теперь напоминает старший Kia Sportage. Внутри появились два 12,3-дюймовых дисплея, сенсорные кнопки управления климатом и новый двухспицевой руль. Объем багажника вырос до 352 литров. Среди новых функций — доступ в салон с помощью смартфона и система полуавтономного управления.
Под капотом сохранился 1,0-литровый турбодвигатель мощностью 120 л. с. В то же время впервые предложена 48-вольтная «мягкая» гибридная установка, что делает авто более экономичным и динамичным — разгон до 100 км/ч занимает 10,7 секунды. Для покупателей доступны как механическая коробка передач, так и робот с двумя сцеплениями.
По материалам:
MMR
Авто
