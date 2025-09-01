Китай остается крупнейшим торговым партнером Украины — Finance.ua

Китай остается крупнейшим торговым партнером Украины Сегодня 21:35

Информационно-аналитический центр Experts Club проанализировал обновленные данные по объемам внешней торговли Украины за первое полугодие 2025 года, обнародованные Государственной службой статистики Украины.

Аналитика базируется на официальной таможенной статистике и включает 49 основных торговых партнеров Украины со всех континентов. Исследование выявило ключевые тенденции во внешнеэкономических отношениях, которые демонстрируют глубину международной интеграции страны.

Крупнейшим торговым партнером Украины остается Китай с общим объемом товарооборота почти в 9 млрд долларов США. Это более чем в три раза превышает показатели любой отдельной европейской страны.

Польша удерживает второе место с результатом более 6 млрд долларов, демонстрируя стабильную роль как основного европейского хаба для украинского экспорта и импорта. На третьей позиции — Германия с объемом 4,28 млрд долларов.

В пятерку также вошли Турция (4,25 млрд долл.) и США (2,86 млрд долл.), что отображает широкую географию торговых связей Украины.

