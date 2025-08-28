Кризис на горизонте: резкое замедление экономики рф — Finance.ua

Кризис на горизонте: резкое замедление экономики рф
Министр финансов рф Антон Силуанов рассказал лидеру Кремля путину, что рост российской экономики в 2025 году может замедлиться почти в два раза — до 1,5%.
Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.
Первоначально ожидалось, что ВВП рф вырастет на 2,5%, однако прогноз снижен почти в два раза. Для сравнения: в 2024 году экономика выросла на 4,1%.
Рост несырьевой промышленности, который в прошлом году составил 8,5%, в текущем году снизится до 3%. Общий прирост промышленного производства будет составлять всего лишь 2% по сравнению с 4,3−4,6% в 2023—2024 годах.
Причиной замедления Силуанов назвал «жесткие условия денежно-кредитной политики» Центробанка, поднявшего ставку до уровня начала 2000-х, чтобы сдержать инфляцию после военного «перегрева» экономики. За последние три года рссия потратила на войну более 20 трлн рублей, что вызвало резкий скачок цен.
По данным Росстата, в первом полугодии экономика выросла всего на 1,2%, а во втором квартале — на 1,1%. Промышленность показала прирост в 2% против 4,6% в прошлом году, а реальные зарплаты выросли всего на 3,8% против почти 10% в 2024 году.
Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года ВВП россии увеличится всего лишь на 0,9% - втрое медленнее мировой экономики и в пять раз медленнее, чем экономика Китая.
Аналитики отмечают, что последствия войны, западных санкций, дефицита кадров и высоких ставок все больше давят на бизнес.
По оценке главного экономиста «Т-Инвестиций» Софии Донец, россия находится на грани рецессии. Она прогнозирует, что экономическая «зима» может длиться до конца 2026 — начала 2027 года, когда экономика достигнет «холодной точки» и начнет восстановление.
