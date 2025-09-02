Золото установило новый рекорд: сколько стоит металл — Finance.ua
Золото установило новый рекорд: сколько стоит металл

Банковские металлы
2
Цены на золото во вторник выросли до нового рекорда, превысив предыдущий максимум апреля. Рост произошел после введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин «в День освобождения», на фоне слабого доллара и ожиданий снижения процентной ставки в США в этом месяце.
Об этом пишет Financial Times.

Рекордные котировки

Спотовая цена золота во время утренних торгов в Азии поднялась на 0,9% - до 3508,7 доллара за тройскую унцию, позже снизившись до 3497 долларов.
Инвесторы активнее скупают слитки как защиту от инфляции и макроэкономических рисков, отмечают аналитики.

Политическое давление и опасения по поводу ФРС

Дополнительным фактором роста стала озабоченность по поводу независимости ФРС. Издание пишет, что Трамп оказывает давление на главу регулятора Джея Пауэлла и пытается сместить управляющую Лизу Кук. Рынки опасаются, что ставки могут снижать под политическим давлением, что разгонит инфляцию.
Читайте также
«Все складывается, чтобы создать идеальные условия для роста цены на золото», — считает Дэвид Уилсон, директор по стратегии сырьевых товаров в BNP Paribas.
Рекорд и для серебра

Серебро также подорожало — на 0,3%, достигнув 40,8 доллара за тройскую унцию. Несмотря на рост, оно все еще торгуется со скидкой к золоту по отношению к историческим уровням.
«У него еще много потенциала для роста. Я думаю, что этот шаг обусловлен исключительно спросом инвесторов», — добавляет старший стратег по сырьевым товарам из ANZ Дэниел Хайнс.

Центробанки наращивают запасы

Цены на золото почти удвоились с начала 2023 г., ведь центральные банки активно пополняют резервы, а инвесторы ищут защиту от инфляции.
В прошлом году металл обогнал евро и стал вторым по популярности резервным активом после доллара, занимая 20% мировых официальных запасов. Среди основных покупателей — Индия, Китай, Турция и Польша.
«У некоторых центральных банков наблюдается такая базовая тенденция к дедолларизации. Это базовый механизм поддержки [золота], который просто продолжается», — подчеркивает Уилсон.

Прогноз

По оценкам Goldman Sachs, приток денежных средств в золоте ETF поддерживает котировки. Аналитики прогнозируют рост спотовой цены до 4000 долларов за унцию уже к середине следующего года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиИнвестиции
