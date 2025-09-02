Золото установило новый рекорд: сколько стоит металл — Finance.ua

Золото установило новый рекорд: сколько стоит металл Сегодня 11:21 — Банковские металлы

Цены на золото во вторник выросли до нового рекорда, превысив предыдущий максимум апреля. Рост произошел после введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин «в День освобождения», на фоне слабого доллара и ожиданий снижения процентной ставки в США в этом месяце.

Об этом пишет Financial Times

Рекордные котировки

Спотовая цена золота во время утренних торгов в Азии поднялась на 0,9% - до 3508,7 доллара за тройскую унцию, позже снизившись до 3497 долларов.

Инвесторы активнее скупают слитки как защиту от инфляции и макроэкономических рисков, отмечают аналитики.

Политическое давление и опасения по поводу ФРС

Дополнительным фактором роста стала озабоченность по поводу независимости ФРС. Издание пишет, что Трамп оказывает давление на главу регулятора Джея Пауэлла и пытается сместить управляющую Лизу Кук. Рынки опасаются, что ставки могут снижать под политическим давлением, что разгонит инфляцию.

«Все складывается, чтобы создать идеальные условия для роста цены на золото», — считает Дэвид Уилсон, директор по стратегии сырьевых товаров в BNP Paribas.

Рекорд и для серебра

Серебро также подорожало — на 0,3%, достигнув 40,8 доллара за тройскую унцию. Несмотря на рост, оно все еще торгуется со скидкой к золоту по отношению к историческим уровням.

«У него еще много потенциала для роста. Я думаю, что этот шаг обусловлен исключительно спросом инвесторов», — добавляет старший стратег по сырьевым товарам из ANZ Дэниел Хайнс.

Центробанки наращивают запасы

Цены на золото почти удвоились с начала 2023 г., ведь центральные банки активно пополняют резервы, а инвесторы ищут защиту от инфляции.

В прошлом году металл обогнал евро и стал вторым по популярности резервным активом после доллара, занимая 20% мировых официальных запасов. Среди основных покупателей — Индия, Китай, Турция и Польша.

«У некоторых центральных банков наблюдается такая базовая тенденция к дедолларизации. Это базовый механизм поддержки [золота], который просто продолжается», — подчеркивает Уилсон.

Прогноз

По оценкам Goldman Sachs, приток денежных средств в золоте ETF поддерживает котировки. Аналитики прогнозируют рост спотовой цены до 4000 долларов за унцию уже к середине следующего года.

