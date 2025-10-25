ПРОМО Биткойн испытывает давление, отток средств из ETF за пять дней достиг 1,23 млрд $ — XYZVerse запускает турнир CS2 с фондом в 5,5 млн $ Сегодня 15:25 — Криптовалюта

На стоимость биткойна повлияли массовые выводы средств из биржевых фондов, которые за пять дней составили 1,23 млрд долларов. В то же время растет ажиотаж вокруг объявления XYZVerse о проведении крупного игрового турнира с призовым фондом в 5,5 млн долларов. Неопределенность и возможности, похоже, раскрываются в сфере цифровых активов и развлечений. Что является движущей силой этих изменений?

Биткойн (BTC)

Биткойн торгуется в диапазоне от 102 789 до 115 500 долларов после падения на 1,12% за прошедшую неделю. Это падение вернуло монету к 10-дневной и 100-дневной средним значениям около 109 100 долларов, которые часто отслеживают спотовые трейдеры. RSI на уровне 58,4 показывает, что энергия еще осталась, а стохастический показатель 77,47 намекает, что покупки все еще активны, но охлаждаются.

Месячное падение на 2,86% сигнализирует о паузе, но 6-месячный рост на 15,61% сохраняет более широкий восходящий тренд. Устойчивая поддержка находится на уровне 96 833 долларов, затем 84 122 долларов; потеря первой поддержки означала бы падение примерно на 6% от средней точки диапазона, а достижение второй — падение примерно на 17%. MACD находится в положительной зоне на уровне 262,36, что указывает на сохраняющееся бычье давление.

Быкам необходимо закрытие выше 115 500 долларов, чтобы нацелиться на 122 254 доллара. Прорыв этого уровня может привести к росту до 134 964 долларов, что добавит от 10% до 22% к текущим уровням. Неспособность удержать нижнюю границу диапазона около 102 789 долларов создает риск быстрого падения до уровня поддержки 97 000 долларов. На данный момент цена уравновешена, но долгосрочный тренд благоприятствует росту, если покупатели в ближайшее время преодолеют отметку 115 000 долларов.

Токены XYZ быстро распродаются после объявления о создании криптовалютной лиги CS2

Ажиотаж вокруг XYZVerse достигает новых высот. После объявления о создании криптовалютной лиги Counter-Strike 2 (CS2) с призовым фондом в 5,5 миллиона долларов, предпродажа токенов $XYZ проекта быстро набирает обороты — сейчас собрано более 15 миллионов долларов из 22 миллионов, запланированных к сбору.

С 18 из 24 этапов уже завершены на 98%, спрос превосходит ожидания, поскольку инвесторы спешат обеспечить себе долю, прежде чем цены снова вырастут. Следующий этап поднимет цену с 0,00715 до 0,009295 доллара, неуклонно приближаясь к запланированной цене листинга в 0,10 доллара.

Киберспорт встречает блокчейн

Предстоящая CS2 League станет первым в истории киберспортивным событием, основанным на криптовалюте, — смелым экспериментом, сочетающим прозрачность блокчейна с соревновательными играми. Десять команд будут сражаться за победу, но революционность этого турнира заключается в том, как фанаты и держатели токенов будут интегрированы в этот опыт.

С помощью 100 пропусков доступа USDT зрители могут голосовать за карты, предсказывать результаты матчей, просматривать эксклюзивные VOD и зарабатывать цифровые коллекционные предметы — все это отслеживается и проверяется в цепочке. Каждое действие становится частью прозрачной и неизменяемой записи соревнования.

Влияние на $XYZ

Это объявление вызывает заметный всплеск активности в цепочке и доверия инвесторов.

Взрывная популярность: более 1 миллиона просмотров прогнозируется на Twitch, YouTube и совместных стримах.

прогнозируется на Twitch, YouTube и совместных стримах. Расширение экосистемы: тысячи новых игроков, создателей и инвесторов вступают в сообщество XYZVerse.

Практическая польза: лига представляет новые варианты использования $XYZ, от пропусков до управления и вознаграждений.

Устойчивый рост: сезон 1 — это только начало, уже запланированы будущие турниры.

Связь между токеном и лигой прямая — каждый матч, каждый голос, каждое распределение призов проходит через блокчейн, работающий на $XYZ.

Ускорение предпродажи и показатели токена

По мере того как предпродажа вступает в завершающую стадию, инвесторы признают потенциал роста. С первоначальной цены в 0,0001 доллара до текущей 0,00715 доллара, $XYZ уже продемонстрировал экспоненциальный рост на ранней стадии — и может еще предложить около 1300% роста до листинга, если динамика сохранится.

Этап $XYZ Цена Начальный $0.0001 Текущий $0.00715 Следующий $0.009295 Объявление $0.10

Скорость продаж отражает растущее доверие к XYZVerse. Компания создает токенизированную экосистему развлечений, объединяющую криптоинвесторов, геймеров и создателей контента на одной прозрачной платформе.

За пределами ажиотажа: создание устойчивой экосистемы

Долгосрочная цель XYZVerse — превратить пространство мем-монет в нечто интерактивное, увлекательное и ориентированное на сообщество.

Держатели $XYZ получают реальные преимущества:

Ранний доступ к киберспортивным мероприятиям и турнирам

Вознаграждения за стейкинг и щедрые аирдропы

Скидки на пропуски

Права управления, позволяющие влиять на будущее развитие

Чтобы вознаградить участников, команда выделила 10% от общего предложения (около 10 миллиардов токенов) для аирдропов сообщества — одно из крупнейших выделений в отрасли.

Успех предпродажи XYZVerse показывает, что рынок готов к новому типу криптопроекта — проекту, который сочетает в себе развлечение, полезность и прозрачность.

С CS2 League, привлекающей всемирное внимание, и предпродажей, приближающейся к завершению, XYZVerse становится серьезным конкурентом как в секторе мемов, так и в секторе игр.

Заключение

Отток средств из ETF оказывает давление на BTC, но бычий тренд 2025 года остается устойчивым. BTC остается стабильным. Первый мемкоин для всех видов спорта XYZVerse (XYZ) объединяет спорт и мемы, стремясь к огромному росту за счет расширения GameFi, движимого сообществом.

