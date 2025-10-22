ПРОМО XYZVerse приближается к раунду на сумму 22 млн $ с участием лиги CS 2, на сумму 5,5 миллиона долларов Сегодня 17:21 — Криптовалюта

XYZVerse приближается к раунду на сумму 22 млн $ с участием лиги CS 2, на сумму 5,5 миллиона долларов

XYZVerse, проект мем-монеты, расширяющийся в сферу соревновательных игр, планирует запустить то, что он называет первой лигой Counter-Strike 2 (CS2) на основе блокчейна с призовым фондом в 5,5 миллиона долларов, состоящим из токенов $XYZ и наличных денег.

Компания стремится привлечь 22 миллиона долларов в ходе предварительной продажи токенов и уже привлекла более 15 миллионов долларов от инвесторов.

Инициатива направлена на объединение инфраструктуры блокчейна с одним из самых популярных в мире киберспортивных турниров, предлагая полную прозрачность результатов матчей, голосования и распределения призов.

Устоявшаяся киберспортивная база Counter-Strike 2

Этот шаг позиционирует XYZVerse внутри экосистемы, которая уже имеет огромную глобальную аудиторию. Разработанная Valve, Counter-Strike 2 привлекает около 1,4 миллиона игроков ежедневно, а крупные события, такие как PGL Major Copenhagen и BLAST Premier, предлагают призовые фонды в несколько миллионов долларов. Собственный рынок Valve, основанный на игровых скинах и контенте сообщества, за годы работы принес миллиарды дохода.

Криптоспонсоры и биржи уже являются неотъемлемой частью профессионального киберспорта. Добавление элементов блокчейна, таких как проверенные награды и голосование сообщества, может изменить взаимодействие фанатов с турнирами и командами.

Структура лиги XYZVerse CS2

XYZVerse описывает лигу как гибридное соревнование, объединяющее игровых инфлюенсеров, основателей проектов и членов сообщества. Каждая из десяти команд будет включать пять игроков — трех инфлюенсеров, одного основателя проекта и одного участника сообщества, выбранного через лотерею или систему пропусков.

Фанаты могут приобрести пропуска доступа по цене около 100 USDT, которые позволяют им голосовать за карты, предсказывать результаты матчей, смотреть эксклюзивные видеоповторы и собирать цифровые сувениры. По словам компании, все данные о матчах и транзакции будут выполняться через смарт-контракты, создавая поддающуюся аудиту цепочку записей о соревнованиях.

Последствия для держателей $XYZ

Для XYZVerse лига служит демонстрацией того, как ее токен может функционировать в качестве операционного уровня платформы для киберспорта. Токен $XYZ обеспечивает участие фанатов, стейкинг и распределение вознаграждений, а держатели получают:

Доступ к турнирам и мероприятиям сообщества

Право на получение вознаграждений за стейкинг и аирдропы

Право голоса по картам и решениям лиги

Ранний доступ к NFT и будущим интеграциям

Команда выделила 10 процентов от общего запаса токенов — примерно 10 миллиардов $XYZ — на поощрения сообщества, что является одним из крупнейших пулов аирдропов в секторе.

Ход предпродажи и прогноз рынка

Предпродажа, которая в настоящее время находится на этапе 18 из 28, завершена на 98 процентов, при этом цена токена составляет 0,00715 доллара. На следующем этапе цена повысится до 0,009295 доллара, а затем планируется листинг по цене 0,10 доллара. Анализ предполагает следующие сценарии после листинга:

Базовый сценарий: $XYZ стабилизируется в диапазоне 0,12−0,15 доллара, что означает рост на 20−50 процентов по мере роста ликвидности.

Оптимистичный сценарий: сильная тяга к киберспорту поднимет цены до 0,20−0,25 доллара, что означает рост на 180−250 процентов.

Бычий сценарий: крупные спонсоры поднимут цену токена до 0,30−0,35 доллара, что означает рост на 250−350 процентов.

Эти прогнозы зависят от продолжения динамики предпродажи и успешной реализации плана развития лиги до ее запланированного запуска в 2026 году.

Реакция рынка и более широкая перспектива

Объявление о создании лиги привлекло внимание крипто- и геймерских сообществ, а на онлайн-форумах и в Telegram-каналах его описывают как «первый в своем роде» кроссовер между киберспортом и блокчейном.

XYZVerse, который начинался как концепция мем-монеты , превращается в экосистему развлечений на блокчейне, сочетающую в себе проверяемые вознаграждения, управление сообществом и прямое вовлечение фанатов. Если проект привлечет хотя бы часть из 1,4 миллиона ежедневных игроков Counter-Strike, по мнению аналитиков, он может стать одним из первых токенов, связывающих участие в крупномасштабных киберспортивных соревнованиях с владением на основе блокчейна.

