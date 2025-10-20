WhiteBIT добавила на биржу 10 новых активов Сегодня 17:12 — Криптовалюта

WhiteBIT добавила на биржу 10 новых активов

Европейская криптобиржа WhiteBIT представила 10 новых активов, охватывающих сферу искусственного интеллекта, DeFi, масштабируемость блокчейнов и даже мем-экономики. Рассказываем подробнее о каждом из новых активов на бирже.

Mira (MIRA)

На бирже с: 26.09.25

Проект решает ключевую проблему современности, создавая сеть, которая позволяет коллективно проверять выводы искусственного интеллекта, чтобы предотвратить ошибки. Системе Mira удалось снизить количество ошибок ИИ для сложных задач более чем на 90%.

Plasma (XPL)

На бирже с: 26.09.25

Пары: XPL/USDT, XPL/PERP

Plasma — это инфраструктурный проект, направленный на предоставление средств для создания масштабируемых децентрализованных приложений (dApps). Сеть, специально созданная для стейблкоинов, предлагала на старте возможность переводить USDT без комиссии (zero-fee).

Avantis (AVNT)

На бирже с: 23.09.25

Пары: AVNT/USDT, AVNT/PERP

Avantis — финансовый протокол, разрабатывающий решения для DeFi, с акцентом на инновационные финансовые инструменты. Проект ориентирован на интеграцию традиционных финансовых структур с децентрализованными технологиями, предлагая пользователям доступ к новым моделям управления капиталом. Позволяет трейдерам торговать реальными активами, например золото, индексы или иностранная валюта (FX), с кредитным плечом до 500x.

World Liberty Financial (WLFI)

На бирже с: 01.09.25

Пары: WLFI/USDT, WELF/PERP

World Liberty Financial — проект, позиционирующий себя как финансово-токенизированная платформа с глобальным охватом. Компания World Liberty, созданная с участием сыновей президента и самого Трампа как «почетного соучредителя», позиционирует WLFI как не просто спекулятивную криптовалюту, а как «токен управления» новой цифровой экономики. Известно, что семья президента США Дональда Трампа заработала более 5 млрд долларов после запуска токена.

Linea (LINEA)

На бирже с: 10.09.25

Пары: LINEA/USDT, LINEA/PERP

Linea — это решение для масштабирования Ethereum (L2), разработанное компанией ConsenSys, которая стоит за самым популярным криптокошельком MetaMask. Технология Linea позволяет разработчикам переносить имеющиеся приложения из Ethereum с минимальными усилиями.

OpenLedger (OPEN)

На бирже с: 11.09.25

Пары: OPEN/USDT, OPEN/PERP

OpenLedger — проект/фонд, ориентированный на построение открытой инфраструктуры для создания финансовых и блокчейн-решений с акцентом на децентрализацию. Проект стремится обеспечить инструменты для создания новых приложений, управления активами и взаимодействия между участниками экосистемы.

Boundless (ZKC)

На бирже с: 17.09.25

Пары: ZKC/USDT

Boundless — сеть с открытой инфраструктурой, также упоминаемая в связи с OpenLedger и имеющая общие идейные точки. Их цель — создание границ (boundaries)-свободной сети, где участники могут взаимодействовать без ограничений, используя блокчейн. ZKC решает проблему безопасности и масштабируемости для любого блокчейна с помощью технологии Zero-Knowledge (ZK).

Kaspa (KAS)

На бирже с: 11.09.25

Пары: KAS/USDT, KAS/PERP

Kaspa — сеть с fair-launch (без пре-имущества, без предпродажи), полностью управляемая сообществом. Цель Kaspa — стать глобальным секвенсером для традиционных финансов и децентрализованных рынков, используя протокол BlockDAG (GHOSTDAG). Kaspa позиционирует себя как самая быстрая сеть Proof-of-Work (PoW), стремящаяся достичь скорости до 100 блоков в секунду.

Simon’s Cat (CAT)

На бирже с: 24.09.25

Пара: CAT/USDT

Simon’s Cat — мем-токен, вдохновленный популярным анимационным персонажем — крупным белым котом, который постоянно строит планы, чтобы получить еду от своего хозяина. Популярный британский анимационный сериал и цикл книг, созданный Саймоном Тофилдом, имеет более 1,6 миллиарда просмотров на YouTube и 25 миллионов подписчиков в социальных сетях.

XION (XION)

На бирже с: 03.09.25

Пары: XION/USDT

XION — это блокчейн-платформа нового поколения, ориентированная на безопасное взаимодействие пользователей и простоту использования Web3-решений. XION позиционирует себя как платформа, предназначенная для массового применения, цель которой — скрыть сложность Web3.

