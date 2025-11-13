День финансов: санкции против Миндича и Цукермана, 6 млн евро от ЕС, долг Украины Сегодня 17:33

Санкции против Миндича и Цукермана

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана — двух участников коррупционной схемы в сфере энергетики, разоблаченной НАБУ. Санкции вступят в силу в течение трех лет.

В то же время в ЕС отреагировали на коррупционный скандал с Миндичем.

ВОП объяснили, как будут действовать санкции против Миндича и Цукермана.

ЕС выделил Украине почти 6 миллионов евро

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила во время выступления в Европарламенте. Фон дер Ляйен заявила, что сейчас пришло время для Евросоюза придать новый импульс поддержке Украины и разоблачить попытку российского президента владимира путина выиграть время и добиться выгодных условий на переговорах.

Также ЕС запустил новый проект на 37 миллионов евро для восстановления Украины.

Страны Европы, которые больше всего денег потратили на украинских беженцев

С января 2022 по август 2025 года общая сумма расходов на поддержку украинских беженцев в Европе составила 137,4 миллиарда евро. Подробно смотрите в инфографике.

Долг Украины превышает безопасный уровень

За годы войны общий объем государственного долга вырос втрое — до 7,4 трлн грн, а его соотношение к ВВП достигало более 90%. Расходы на его обслуживание в течение 2022-го полугодия 2025 года составили 3,2 трлн грн.

В США завершился самый длинный в истории шатдаун

Президент США Дональд Трамп подписал закон, прекращающий самое долгое в истории страны прекращение работы правительства. Шатдаун затянулся на 43 дня.

70% подростков и 42% взрослых пользуются ИИ в Украине

Сегодня 58% украинцев владеют цифровыми навыками, по крайней мере, на базовом уровне. Это показатель, соответствующий среднему уровню стран ЕС.

Земля или недвижимость: какой актив наиболее выгоден

Вы начинающий инвестор и думаете, куда же вложить свои деньги? Или хотите выйти из своего действующего инструмента, чтобы вложиться во что-то другое? Как насчет земли или недвижимости? Именно об этих двух видах активов, их плюсах и минусах, говорили эксперты во время конференции « Жить на проценты ». Ответы читайте здесь.

Стратегии в крипте: что выбрать, чтобы зарабатывать

Какие сегодня есть стратегии по направлению инвестиций в криптовалюты, и как инвестируют те, кто зарабатывает, рассказал Руслан Линник , General Partner в фонде Majinx Capital. По его словам, рынок криптовалют в наши дни очень изменился.

