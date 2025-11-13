День финансов: санкции против Миндича и Цукермана, 6 млн евро от ЕС, долг Украины
В четверг, 13 ноября, мы разбирались, как правильно выбрать карту для ежедневных расходов. Об этом пишем в нашей статье:
Также мы разработали Рейтинг дебетовых карт.
Санкции против Миндича и Цукермана
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана — двух участников коррупционной схемы в сфере энергетики, разоблаченной НАБУ. Санкции вступят в силу в течение трех лет.
- В то же время в ЕС отреагировали на коррупционный скандал с Миндичем.
- ВОП объяснили, как будут действовать санкции против Миндича и Цукермана.
ЕС выделил Украине почти 6 миллионов евро
Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила во время выступления в Европарламенте. Фон дер Ляйен заявила, что сейчас пришло время для Евросоюза придать новый импульс поддержке Украины и разоблачить попытку российского президента владимира путина выиграть время и добиться выгодных условий на переговорах.
- Также ЕС запустил новый проект на 37 миллионов евро для восстановления Украины.
Страны Европы, которые больше всего денег потратили на украинских беженцев
С января 2022 по август 2025 года общая сумма расходов на поддержку украинских беженцев в Европе составила 137,4 миллиарда евро. Подробно смотрите в инфографике.
Долг Украины превышает безопасный уровень
За годы войны общий объем государственного долга вырос втрое — до 7,4 трлн грн, а его соотношение к ВВП достигало более 90%. Расходы на его обслуживание в течение 2022-го полугодия 2025 года составили 3,2 трлн грн.
В США завершился самый длинный в истории шатдаун
Президент США Дональд Трамп подписал закон, прекращающий самое долгое в истории страны прекращение работы правительства. Шатдаун затянулся на 43 дня.
70% подростков и 42% взрослых пользуются ИИ в Украине
Сегодня 58% украинцев владеют цифровыми навыками, по крайней мере, на базовом уровне. Это показатель, соответствующий среднему уровню стран ЕС.
Земля или недвижимость: какой актив наиболее выгоден
Вы начинающий инвестор и думаете, куда же вложить свои деньги? Или хотите выйти из своего действующего инструмента, чтобы вложиться во что-то другое? Как насчет земли или недвижимости? Именно об этих двух видах активов, их плюсах и минусах, говорили эксперты во время конференции «Жить на проценты». Ответы читайте здесь.
Стратегии в крипте: что выбрать, чтобы зарабатывать
Какие сегодня есть стратегии по направлению инвестиций в криптовалюты, и как инвестируют те, кто зарабатывает, рассказал Руслан Линник, General Partner в фонде Majinx Capital. По его словам, рынок криптовалют в наши дни очень изменился.
Поделиться новостью
Также по теме
На танкерах в мировом океане накопился миллиард баррелей нефти
Что нельзя делать в аэропорту
Прокуратура обязала вернуть столичной общине земельный участок на Троещине (фото)
День финансов: санкции против Миндича и Цукермана, 6 млн евро от ЕС, долг Украины
Заслужили? Какие премии получают госслужащие
Правительство проведет аудит всех государственных компаний после разоблачения коррупции в энергетике