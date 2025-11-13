0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: санкции против Миндича и Цукермана, 6 млн евро от ЕС, долг Украины

34
В четверг, 13 ноября, мы разбирались, как правильно выбрать карту для ежедневных расходов. Об этом пишем в нашей статье:
Как выбрать карту для ежедневных расходов: пять ключевых критериев
Также мы разработали Рейтинг дебетовых карт.
Санкции против Миндича и Цукермана
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана — двух участников коррупционной схемы в сфере энергетики, разоблаченной НАБУ. Санкции вступят в силу в течение трех лет.
ЕС выделил Украине почти 6 миллионов евро
Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила во время выступления в Европарламенте. Фон дер Ляйен заявила, что сейчас пришло время для Евросоюза придать новый импульс поддержке Украины и разоблачить попытку российского президента владимира путина выиграть время и добиться выгодных условий на переговорах.
Страны Европы, которые больше всего денег потратили на украинских беженцев
С января 2022 по август 2025 года общая сумма расходов на поддержку украинских беженцев в Европе составила 137,4 миллиарда евро. Подробно смотрите в инфографике.
Долг Украины превышает безопасный уровень
За годы войны общий объем государственного долга вырос втрое — до 7,4 трлн грн, а его соотношение к ВВП достигало более 90%. Расходы на его обслуживание в течение 2022-го полугодия 2025 года составили 3,2 трлн грн.
В США завершился самый длинный в истории шатдаун
Президент США Дональд Трамп подписал закон, прекращающий самое долгое в истории страны прекращение работы правительства. Шатдаун затянулся на 43 дня.
70% подростков и 42% взрослых пользуются ИИ в Украине
Сегодня 58% украинцев владеют цифровыми навыками, по крайней мере, на базовом уровне. Это показатель, соответствующий среднему уровню стран ЕС.
Земля или недвижимость: какой актив наиболее выгоден
Вы начинающий инвестор и думаете, куда же вложить свои деньги? Или хотите выйти из своего действующего инструмента, чтобы вложиться во что-то другое? Как насчет земли или недвижимости? Именно об этих двух видах активов, их плюсах и минусах, говорили эксперты во время конференции «Жить на проценты». Ответы читайте здесь.
Стратегии в крипте: что выбрать, чтобы зарабатывать
Какие сегодня есть стратегии по направлению инвестиций в криптовалюты, и как инвестируют те, кто зарабатывает, рассказал Руслан Линник, General Partner в фонде Majinx Capital. По его словам, рынок криптовалют в наши дни очень изменился.
По материалам:
Finance.ua
КабминЗеленскийКриптовалютаДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems