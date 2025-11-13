Приложение Google Photos получит масштабное обновление ИИ Сегодня 22:01 — Технологии&Авто

Приложение Google Photos получит масштабное обновление ИИ

Google объявила об интеграции новых функций генеративного ИИ в приложение Google Photos. Обновление, которое будет работать на базе передовой модели редактирования изображений Nano Banana, станет доступно пользователям как на платформе Android, так и на iOS.

Компания наконец-то выполняет свое обещание, данное в октябре, по внедрению Nano Banana в свой популярный фотосервис. Эта модель, впервые появившаяся ранее в этом году в виде демонстрации без бренда, заменит более старые алгоритмы, которые использовались в функции «Помоги мне редактировать». Google уверяет, что новое поколение ИИ обеспечит «лучший» и более качественный результат редактирования.

Nano Banana в «Помоги мне редактировать»

Ключевой особенностью обновленной функции «Помоги мне редактировать» является доступ к приватным группам лиц пользователя. Это позволяет отдавать текстовые команды, используя имена. Например, можно ввести запрос «Убрать солнцезащитные очки с Райли», и Nano Banana самостоятельно идентифицирует нужного человека на фото (при условии, что он сохранен) и выполнит редактирование без дополнительных инструкций.

Помимо практических изменений модель позволит применять и более «фантастические» редактирования, кардинально меняя стиль изображения.

Шаблоны ИИ и новая кнопка «Спросить»

Понимая, что не все пользователи знакомы с тонкостями написания ИИ-запросов, Google добавляет новый раздел «Создать с помощью ИИ» (Create with AI). Он предложит коллекцию готовых шаблонов на основе популярных в приложении редактирований.

Среди доступных опций будут следующие запросы:

«Устрой мне фотосессию высокой моды»;

«Создай профессиональный портрет»;

«Помести меня на зимнюю праздничную открытку».

Также в приложении появится новая кнопка «Спросить» (Ask). Ее не следует путать с существующей функцией «Спросить у Фото» (Ask Photos) — инструментом семантического поиска. Новая кнопка будет контекстной и появляется при просмотре снимка. Она позволит получать информацию о содержимом фото, находить похожие изображения или описывать желаемые правки, которые Nano Banana немедленно выполнит.

По данным Google, развертывание новых функций уже началось. Как часто бывает, полная доступность может занять несколько дней. Стоит отметить, что хотя поисковая функция «Спросить у Фото» на этой неделе расширяется на 100 новых стран, новая кнопка «Спросить» будет доступна только в США.

Terazus По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.