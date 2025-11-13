0 800 307 555
Почему нельзя мыть машину средством для посуды

Технологии&Авто
Мыть автомобиль обычным средством для посуды может показаться простым и экономичным способом. Жидкость хорошо пенится и быстро устраняет жир и грязь. Но регулярное использование таких средств может повредить лакокрасочное покрытие уже через несколько месяцев.

Причина

Большинство средств для посуды растворяют жиры и растительные масла, которые входят в состав защитного воска на краске. После нескольких таких кухонных моек машина остается без защиты от солнца, влаги и пыли, краска быстро выгорает и теряет блеск.
Особенно это заметно на темных автомобилях: черная краска становится матовой и тусклой. Кроме того, агрессивная химия может повредить резиновые уплотнители, пластиковые элементы, фары, прозрачные пленки и виниловые наклейки. Они трескаются, тускнеют и теряют упругость.
Для регулярного ухода лучше использовать специальные автошампуни. Они деликатно очищают кузов, сохраняя защитный слой воска. Для матовых автомобилей существуют отдельные средства, которые не вредят поверхности и поддерживают эффект покрытия.
Средство для посуды можно использовать только в исключительных случаях — например, чтобы полностью снять старое покрытие перед нанесением нового воска или керамики.
По материалам:
MMR
