Самые популярные гибриды октября: какие авто в лидерах
В октябре автопарк Украины увеличился более чем на 3 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 57% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщает Укравтопром.
Доля новых авто в этом сегменте составляла 53%, тогда как в прошлом году она достигала 63%.
Лидеры среди гибридов
Новые. Самой популярной моделью в сегменте новых гибридов остается Toyota RAV4 (377 автомобилей).
На втором месте — Toyota Yaris Cross (95 авто), третье заняла Nissan Qashqai (84 авто).
Подержанные. Среди импортированных гибридов с пробегом лидирует Ford Escape (79 автомобилей).
В тройку также вошли Ford Fusion US (76 автомобилей) и Toyota RAV4 (66 автомобилей).
Лучшие гибриды
Эксперты издания What Car? назвали 10 самых лучших гибридных автомобилей с подзарядкой от сети.
- MG HS 1.5T Plug-in Hybrid SE
- Volkswagen Passat 1.5 TSI eHybrid 204
- Volvo XC90
- Range Rover Sport P460e
- Mazda MX-30 R-EV
- Volkswagen Golf 1.5 TSI
- Mercedes-Benz GLC 300e AMG
- Skoda Kodiaq 1.5 TSI iV SE
- Mercedes-Benz E-Class
- BMW 3 Series 330e M Sport
