Самые популярные гибриды октября: какие авто в лидерах Сегодня 20:07 — Технологии&Авто

Самые популярные гибриды октября: какие авто в лидерах

В октябре автопарк Украины увеличился более чем на 3 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 57% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

Доля новых авто в этом сегменте составляла 53%, тогда как в прошлом году она достигала 63%.

Лидеры среди гибридов

Новые. Самой популярной моделью в сегменте новых гибридов остается Toyota RAV4 (377 автомобилей).

На втором месте — Toyota Yaris Cross (95 авто), третье заняла Nissan Qashqai (84 авто).

Подержанные. Среди импортированных гибридов с пробегом лидирует Ford Escape (79 автомобилей).

В тройку также вошли Ford Fusion US (76 автомобилей) и Toyota RAV4 (66 автомобилей).

Лучшие гибриды

Эксперты издания What Car? назвали 10 самых лучших гибридных автомобилей с подзарядкой от сети.

MG HS 1.5T Plug-in Hybrid SE Volkswagen Passat 1.5 TSI eHybrid 204 Volvo XC90 Range Rover Sport P460e Mazda MX-30 R-EV Volkswagen Golf 1.5 TSI Mercedes-Benz GLC 300e AMG Skoda Kodiaq 1.5 TSI iV SE Mercedes-Benz E-Class BMW 3 Series 330e M Sport

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.