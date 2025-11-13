0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самые популярные гибриды октября: какие авто в лидерах

Технологии&Авто
26
Самые популярные гибриды октября: какие авто в лидерах
Самые популярные гибриды октября: какие авто в лидерах
В октябре автопарк Украины увеличился более чем на 3 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 57% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщает Укравтопром.
Доля новых авто в этом сегменте составляла 53%, тогда как в прошлом году она достигала 63%.

Лидеры среди гибридов

Новые. Самой популярной моделью в сегменте новых гибридов остается Toyota RAV4 (377 автомобилей).
На втором месте — Toyota Yaris Cross (95 авто), третье заняла Nissan Qashqai (84 авто).
Подержанные. Среди импортированных гибридов с пробегом лидирует Ford Escape (79 автомобилей).
В тройку также вошли Ford Fusion US (76 автомобилей) и Toyota RAV4 (66 автомобилей).

Лучшие гибриды

Эксперты издания What Car? назвали 10 самых лучших гибридных автомобилей с подзарядкой от сети.
  1. MG HS 1.5T Plug-in Hybrid SE
  2. Volkswagen Passat 1.5 TSI eHybrid 204
  3. Volvo XC90
  4. Range Rover Sport P460e
  5. Mazda MX-30 R-EV
  6. Volkswagen Golf 1.5 TSI
  7. Mercedes-Benz GLC 300e AMG
  8. Skoda Kodiaq 1.5 TSI iV SE
  9. Mercedes-Benz E-Class
  10. BMW 3 Series 330e M Sport
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems