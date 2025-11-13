Почему стоит инвестировать в венчур, и что сейчас происходит на этом рынке — ответ эксперта Сегодня 21:00 — Личные финансы

Многие инвесторы рассматривают венчур как один из перспективных инструментов инвестирования. В последние годы особую популярность приобрели венчурные фонды, работающие в сфере искусственного интеллекта — стремительно развивающейся отрасли, привлекающей значительные объемы капитала.

Какая же ситуация с венчурным рынком в 2025 году, и зачем вообще идти в венчур? Об этом рассказал во время конференции « Жить на проценты » IT-предприниматель, head of в Promodo, а также Principal в Toloka — Александр Шарко.

На фото: IT-предприниматель, head of в Promodo, а также Principal в Toloka — Александр Шарко.

Во время выступления Шарко отметил, что объем сделок за первые три квартала 2025 уже превысил показатели 2024 года, хотя по количеству сделок роста не наблюдается. Что касается искусственного интеллекта, спикер подчеркнул его преобладание во всех сегментах.

«Более половины всех венчурных инвестиций направляется в сферу ИИ — 55%. В США эта цифра достигает 64%. Компании по ИИ оцениваются в 2 триллиона долларов и составляют 22% всех проинвестированных компаний», — отметил Шарко.

Также он рассказал, что 68% объема всех AI сделок пришлось на три компании: OpenAI, Anthropic и xAI. В общем, спикер заметил, что сейчас наблюдается очень большой ажиотаж вокруг ИИ.

По словам эксперта, очень много перегретого рынка с точки зрения оценок, количества денег, поэтому все ждут коррекции и охлаждения.

Что касается венчурного рынка в целом, то здесь наблюдается самая высокая концентрация за 10 лет — топ-10 фондов привлекают 42,9% всего капитала. Интересно, что в США наблюдается самый низкий показатель за десятилетие, где венчурные фонды собрали 45,7 млрд долларов в 376 новых фондов.

В то же время, как сказал Шарко, если не считать ИИ, то здесь рынок не для ИИ-компаний остается рынком инвестора, где можно более консервативно инвестировать и выбирать компании. Но здесь есть и отрицательная сторона.

«Из-за этого многим компаниям гораздо сложнее привлекать деньги. В то же время компания, которая находится на венчурном этапе, но не связана с ИИ, находится в ловушке, ведь может на много лет зависнуть в паблик и не сможет продаться», — отметил IT-специалист.

Также Шарко привел пример выросших больше всего венчурных компаний.

Что касается того, для чего же вообще идти в венчур. Здесь Шарко выделил следующие причины:

экстремально быстрый рост ИИ-стартапов и «бешеные» мультипликаторы;

рост defence, cybersec, HardTech, MedTech и FinTech;

медленный рост IPO.

