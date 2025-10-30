Украинские беженцы за границей: кто еще может уехать, а кто вернется (прогноз) Сегодня 14:00 — Личные финансы

Украинские беженцы за границей: кто еще может уехать, а кто вернется (прогноз)

Абсолютно все страны, в которых проживают украинские беженцы, заинтересованы в их ассимиляции.

Об этом в интервью «Обозу «сказала директор Института демографии и исследований качества жизни им. Михаила Птухи Элла Либанова.

Читайте также 4 фактора, которые будут влиять на возвращение украинских беженцев

«Заинтересованы абсолютно все. Наши соотечественники едут в европейские страны, где характерно „старение“ населения, не хватает рабочей силы. А здесь приезжают христиане, миролюбивые, трудолюбивые, образованные. Привозят с собой детей, треть мигрантов — это дети до 18 лет», — подчеркнула демограф.

Она добавила, что, возможно, власти и не заинтересованы, а вот бизнес заинтересован.

При этом она предположила, что после войны возможна мужская миграция за границу, но женской уже не будет.

«Женщины, которые хотели, уже уехали. Тем более что сейчас условия пребывания на Западе будут ухудшаться. Той помощи, которую давали в 2022 году, сейчас, как правило, нет уже», — — сказала она.

«А вот мужчины могут уехать, если жена там нашла работу, жилье и оно приемлемое. Ребенок ходит в школу или в садик, нашел себе друзей, а у мужа здесь ничего нет, жилье разрушено», — добавила Либанова.

Прогнозы

На 2040 год в Украине останется 25−30 млн населения.

Также она скептически оценила прогнозы экспертов о том, что украинскому бизнесу придется завезти до 10 млн мигрантов: «Не думаю, что понадобится столько рабочей силы».

Она отметила, что не обязательно в Украину будут везти мигрантов-мусульман. Либанова объяснила, что в случае восстановления Украины, если будут инвестиции, то это значит, что здесь будет и достойная зарплата, и условия самореализации, поэтому сюда могут приехать и те же поляки.

Ранее глава ОО «Офис миграционной политики» Василий Воскобойник назвал 4 фактора , которые могут вернуть беженцев из-за границы.

По оценке эксперта, примерно 70% украинцев останутся за границей даже после окончания войны, ведь они уже интегрировались в другие страны.

На решение украинцев возвращаться будут влиять четыре ключевых фактора:

Безопасность

Окончание войны станет определяющим фактором, после которого украинцы будут задумываться о возвращении.

Работа

Граждане будут оценивать, будет ли возможность трудоустроиться, зарабатывать деньги на жизнь, содержание семьи и т. д.

Жилье

Важным фактором является наличие собственной недвижимости в Украине или возможность приобрести жилье. Украинцы будут учитывать, существуют ли ипотечные программы, которые позволят рядовому человеку купить жилье.

Социальная инфраструктура

Также будут учитываться возможности для лечения, обучения и развития детей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.